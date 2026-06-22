¿El dinero no va a la CNTE? Le dieron 800 millones de pesos a la Sección 22, confirma Marco Fernández

Es fácil callarles el argumento a los críticos demostrando, respondió Marco Fernández a la Presidenta, tras confirmar que fueron 800 millones de pesos solo para la Sección 22 de la CNTE los recientemente otorgados y que, en el caso de los maestros de la Ciudad de México, les serán otorgados 90 días de aguinaldo dinero para promociones de maestros o mejores condiciones en promoción adicional”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola y luego de la controversia generada por el repliegue de maestros de la CNTE, tras presuntamente haber obtenido recursos por 800 millones de pesos; el coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Fernández, confirmó que dicha cantidad fue otorgada a la Sección 22 de la Coordinadora y resaltó que “el año pasado en mayo se les dio la misma cantidad.

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Por ello, pidió a la presidenta Sheinbaum que “en su sección de mentiras de la mañanera, que le ordene al secretario que haga público el estudio de rezago educativo y diga en qué se gastaron esos 800 millones de pesos”

Fernández señaló que, en la mañanera, “la presidenta se molesta dice no se le da nada al Sindicato, ella en su sección de mentiras que le ordene al secretario que haga público el estudio de rezago educativo y diga en qué se gastaron y estos 800 millones de pesos”.

“Es fácil callarles el argumento a los críticos demostrando”, afirmó.

Y refirió que “el calendario escolar indica que son 183 días de ciclo escolar, pero para los que se quedaron sin clases no pasó nada en tres semanas los chicos no aprendieron nada”

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¿Cuánto va a costar la basificación que se negocia en Chilpancingo en este momento? —

Y cuestionó “mientras el número de estudiantes cae, cómo se va a justificar la basificación, quién va a compensar una actividad que costó el bloqueo... ¿Cómo serán repartidas las plazas, ¿cuáles son los que participaron en las marchas? No lo sabemos, el listado es el que ellos acercan a la presidenta”.

“Si la presidenta dice que estamos mintiendo que el señor secretario publique y la auditoria haga público, pero es fácil señalar al medio de comunicación”, señaló el investigador quien lamentó que “en toda la discusión solo es lana para mejorar las condiciones de los maestros, no de los alumnos”.

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