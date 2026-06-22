Marchan maestros de la CETEG en Chilpancingo; acuden a reunión con Evelyn Salgado y Mario Delgado

Los maestros de Guerrero, encabezados por la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, buscan atención a demandas de recategorizaciones, bonos y la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios, entre otras.

Cientos de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), marchan por el carril norte-sur de alta velocidad en el bulevar Vicente Guerrero, para iniciar una mesa de trabajo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Minutos después de las 11 de la mañana, los trabajadores de la educación iniciaron con la movilización, tras el repliegue de la CNTE a nivel nacional, y el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de atención tripartita de las coordinadoras en las distintas entidades que participaron de la huelga nacional.

En el caso de Guerrero, los maestros encabezados por la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, buscan atención a demandas como recategorizaciones, bonos y la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios, así como otras demandas.

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La reunión está programada para la tarde de este lunes en un salón de conocido hotel al sur de Chilpancingo, en el que participará la titular del Poder Ejecutivo en Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, así como el secretario de educación federal, Mario Delgado Carrillo.

La movilización avanza desde el norte de Chilpancingo, afectando únicamente el carril que conecta con la Autopista del Sol en Chilpancingo, y hasta el momento no se ha registrado ningún contratiempo durante la movilización de los trabajadores de la educación.

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