“Los 800 mdp no son para la CNTE son para escuelas en Oaxaca”, aseguró Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno federal haya entregado 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que se retirarán del Centro Histórico.

¿Para qué se destinaron los 800 millones de pesos en Oaxaca?

Explicó que el dinero fue entregado directamente a las escuelas de Oaxaca para fortalecer la educación pública, y no a los líderes sindicales.

¿Con quién mantiene el diálogo el Gobierno federal?

“Se llama democracia. No puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante”, — Afirmó

Sheinbaum explicó que la CNTE cuenta con representación formal en estados como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, por lo que las mesas de negociación se desarrollan principalmente con esas dirigencias.

Sostuvo que negociar con grupos que no fueron elegidos por las bases generaría inconformidad entre quienes sí participaron en los procesos internos para designar a sus representantes.