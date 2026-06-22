Se va la CNTE con otros 800 mdp para atender rezago educativo, dice el secretario: Marco Fernández

Maestros de la CNTE se van con otros 800 mdp el clientelismo persiste en el sistema educativo, ausencia de la calidad educativo en la discusión con autoridades. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Van otros 800 millones de pesos para la CNTE, otros, porque “el año pasado en mayo se les dieron 800 millones de pesos y se dijo el mismo eufemismo, que era para atender el rezago educativo, señaló el coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Fernández.

Fernández, señaló en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, que ahora son 1600 millones de pesos de los que la SEP debe dar cuenta, “ya pasó un año y no nos dieron cuenta de esos 800 millones de pesos y dónde está el diagnóstico que sustenta la derogación nueva”.

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Cuestionan el uso de recursos y la recuperación de clases

Incluso dijo “no hay algún compromiso si quiera para ver cómo se van a reestablecer las tres semanas que hubo sin clases”, ya que no todas las secciones regresarán a clases y tanto en Chilpancingo, Guerrero como en Zacatecas habrá movilizaciones este lunes, sin saber si mañana regresarán a las aulas.

Para 1 millón 400 mil estudiantes de estos seis estados en los que hubo paro, dijo, “no se va a cumplir la ley y nadie hace nada”, por el contrario, dijo entre otras prestaciones habrá 90 días de aguinaldo.

En la Sección 7 de la CNTE en San Cristobal de las Casas, dijo “hay una rebelión interna”, mañana hay una reunión de “la disidencia de la disidencia para ver cuál es la decisión a tomar ante el acuerdo al que llegó su representante con el gobierno estatal y federal”.

Van 1,600 mdp los que recibe la #CNTE porque el año pasado recibieron 800 mdp cuando se levantó el paro en mayo y también se justificó que era para atender el rezago educativo. No hay diagnóstico que sustente la erogación de esta cantidad de dinero y tampoco hay una rendición de… pic.twitter.com/DCWylAPoQ2 — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 22, 2026

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Persisten dudas sobre la reforma educativa y la USICAMM

“Brilla por su ausencia cualquier discusión sobre cómo está mejorando la comprensión lectora de los chicos, la mejora del aprendizaje de matemáticas, del pensamiento científico, esas no son parte de las discusiones, lo que importa es el dinero”.

La presidenta la semana pasada antes de anunciar que les iban a dar el dinero trató de endurecer su posición diciendo que se iban a juntar además de la consulta de agosto a los maestros se iba dialogar con la coordinadora y la representación sindical.

Lamentó que “pasen los años y la parte clientelar persiste en el sistema educativo, así no va a ser posible construir una educación de excelencia”.

Y se cuestionó ¿Con quién van a operar la consulta de mayo, - para terminar con la USICAMM, con el señor Zepeda, senador de Morena, líder del SNTE? La respuesta de la SEP es “no se preocupen, la promoción no se la vamos a ceder al sindicato”, pero ¿Cuál es la propuesta comisiones mixtas?, dominadas por el sindicato con corrupción, señaló.

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