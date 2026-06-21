España despierta en el Mundial: golea a Arabia Saudita y queda a un paso de la clasificación

La Roja dejó atrás las dudas de su debut, aplastó 4-0 a Arabia Saudita en Atlanta y tomó impulso rumbo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

España vs Arabia Saudita / Justin Setterfield Ampliar

España respondió tras las críticas y firmó una goleada convincente

Después del inesperado empate sin goles ante Cabo Verde en su presentación mundialista, España estaba obligada a reaccionar. Y lo hizo con autoridad. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó 4-0 a Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H y dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026.

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Desde los primeros minutos, la selección española mostró una versión mucho más agresiva, vertical y efectiva que la exhibida en su debut. Con posesión, presión alta y una constante llegada al área rival, España dominó el encuentro de principio a fin y prácticamente no permitió oportunidades para el conjunto saudí.

Gol de Lamine Yamal abrió el camino para el triunfo de España ante Arabia Saudita

La fiesta española comenzó temprano gracias a Lamine Yamal. La joven estrella marcó su primer gol en una Copa del Mundo y confirmó por qué es considerado uno de los futbolistas más prometedores del planeta.

Poco después apareció Mikel Oyarzabal, quien tuvo una actuación sobresaliente. El delantero español firmó un doblete antes del descanso y dejó prácticamente sentenciado el encuentro con una demostración de contundencia que contrastó con la falta de gol mostrada ante Cabo Verde.

Con la ventaja en el marcador, España manejó los tiempos del partido y mantuvo el control absoluto de la posesión ante una Arabia Saudita que nunca encontró la manera de competir de tú a tú.

Lamine Yamal / Justin Setterfield Ampliar

Un autogol selló la goleada española en Atlanta

La segunda mitad mantuvo la misma tendencia. Luis de la Fuente aprovechó la amplia ventaja para mover el banquillo y dar descanso a algunas de sus figuras, pero el dominio español no disminuyó.

El cuarto tanto llegó tras una acción de Marc Cucurella. El disparo del lateral terminó impactando en Hassan Al Tambakti, quien desvió el balón hacia su propia portería para decretar el 4-0 definitivo y cerrar una tarde redonda para la selección europea.

España apunta a ser líder del grupo H

Con esta victoria, España deja atrás las dudas generadas por el empate frente a Cabo Verde y llega con confianza a la última jornada de la fase de grupos. Además, mejora considerablemente su diferencia de goles, un factor que podría ser decisivo en la pelea por el liderato del Grupo H.

La Roja cerrará la fase de grupos frente a Uruguay en uno de los partidos más atractivos de esta primera ronda. Arabia Saudita, en tanto, buscará mantenerse con vida cuando dispute su último compromiso del sector ante Cabo Verde.

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Si España se mantiene como líder del grupo H, jugará ante el segundo lugar del grupo J, donde se encuentran Argentina, Austria, Argelia y Jordania.