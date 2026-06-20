Países Bajos aplasta a Suecia y se acerca a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Cuando más necesitaba una victoria, Países Bajos entregó una de las actuaciones más contundentes de la fase de grupos. El equipo dirigido por Ronald Koeman derrotó 5-1 a Suecia en el Estadio Houston y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos vs Suecia Copa del Mundo Ampliar

Después del empate 2-2 frente a Japón en su debut, la “Naranja Mecánica” llegó obligada a ganar ante una selección sueca que había impresionado en la primera jornada tras golear a Túnez. Sin embargo, el duelo fue dominado prácticamente de principio a fin por los neerlandeses.

Brian Brobbey encaminó la victoria desde el primer tiempo

Brian Brobbey marcó el camino muy temprano en el encuentro. El delantero abrió el marcador apenas a los cinco minutos y volvió a aparecer al 17′ para firmar un doblete que encaminó la victoria antes de la media hora.

Brian Brobbey Países Bajos / Soccrates Images Ampliar

Con la ventaja en el marcador, Países Bajos controló la posesión, administró los tiempos del partido y redujo considerablemente las opciones ofensivas de Suecia, que nunca logró sentirse cómoda sobre el terreno de juego.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Paraguay gana por la mínima y elimina a Turquía del Mundial 2026

Cody Gakpo y Summerville sellaron la goleada neerlandesa

En la segunda mitad apareció Cody Gakpo para terminar de liquidar el partido. El atacante neerlandés se hizo presente con dos anotaciones que ampliaron la diferencia y dejaron sin respuesta al conjunto escandinavo.

Países Bajos vs Suecia Mundial 2026 / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

Aunque Anthony Elanga consiguió descontar para Suecia, la reacción nunca llegó. Ya en la recta final, Crysencio Summerville puso cifras definitivas con el quinto gol de la tarde y selló una goleada que puede resultar determinante en la lucha por el liderato del Grupo F.

¿Qué necesita Países Bajos para clasificar a la siguiente ronda del Mundial?

Con este resultado, Países Bajos deja atrás las dudas que generó el empate frente a Japón y se perfila como uno de los candidatos para avanzar a la fase de eliminación directa.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Antes de Messi y Mbappé, Marta ya hacía historia en el futbol: La brasileña que revolucionó los goles en los Mundiales

Suecia, por su parte, perdió la oportunidad de asegurar su boleto anticipadamente y se jugará gran parte de sus aspiraciones en la última jornada del sector.

La última fecha del Grupo F promete emociones fuertes. Los neerlandeses enfrentarán a Túnez, mientras que Suecia buscará recuperarse cuando se mida a Japón en un duelo que podría definir el segundo boleto a la siguiente ronda.