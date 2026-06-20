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Paraguay gana por la mínima y elimina a Turquía del Mundial 2026

Paraguay resistió más de 90 minutos con la mínima ventaja.

Turkey vs Paraguay -World Cup

Turkey vs Paraguay -World Cup / Soccrates Images

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Paraguay y Turquía disputaron el último partido de la segunda jornada del Grupo D, donde los sudamericanos se llevaron la victoria pese a jugar toda la segunda mitad con un hombre menos. Con este resultado, Turquía se convirtió en la primera selección eliminada del Mundial.

Guler Almiron disputa

Türkiye vs Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 / Matt McNulty - FIFA

El encuentro comenzó de forma intensa y apenas al minuto dos Paraguay tomó la ventaja con un golazo de Matías Galarza, quien sacó un potente disparo desde fuera del área para vencer al arquero turco y marcar el único tanto del partido.

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Tras esa anotación, el conjunto paraguayo cedió por completo la posesión a Turquía, que generó numerosas llegadas, aunque careció de puntería. En la primera mitad realizó 12 disparos y solo uno fue a portería.

Disparo Guler Balón

Turkiye vs Paraguay - FIFA World Cup 2026 - Group D / Anadolu

Antes del descanso, Miguel Almirón protagonizó una acción que fue revisada por el VAR. El paraguayo se cubrió la boca para insultar a un rival, una conducta sancionada por el reglamento, por lo que fue expulsado en la última jugada del primer tiempo.

Tarjeta roja expulsión arbitro

Turkiye vs Paraguay - FIFA World Cup 2026 - Group D / Anadolu

La segunda mitad fue muy similar a la primera, con Paraguay replegado y Turquía dominando el balón. El conjunto turco realizó 20 disparos en el complemento, pero únicamente cuatro fueron entre los tres palos. Con este triunfo, Paraguay mantiene vivas sus aspiraciones y buscará sellar su clasificación a la fase final en la última jornada frente a Australia.

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