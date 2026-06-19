¿Ajolote vidente? Conoce a Paco, el animalito que se volvió viral por predecir el triunfo de México ante Corea del Sur

El Mundial 2026 ha estado lleno de personajes inesperados y los más top han sido los animalitos. Ahora el turno fue de un ajolote llamado Paco, quien ha generado miles de reacciones en redes sociales por predecir el triunfo de distintos equipos en este torneo, te contamos todos los detalles que hay detrás de su viralización.

¿Quién es Paco, el ajolote viral del Mundial 2026?

Paco es un ajolote que se ha viralizado en redes sociales realizando supuestas predicciones sobre distintos partidos mundialistas. Su imagen, movimientos y comportamiento sorprendieron a todos sus actuales seguidores por parecer reales.

Y si, el ajolote Paco ha sido creado con inteligencia artificial, por lo que desafortundamente, no es real. Sin embargo, su ilusión generó mucha euforia y emoción ya que a muchos, les recordó al famoso pulpo Paul.

Mx - Paco, el ajolote creado con IA que predijo el triunfo de México vs. Corea del Sur Ampliar

Entonces… ¿Paco no puede predecir los resultados?

La respuesta es no. Paco, al ser creado con inteligencia artificial, no cuenta con información sobre los partidos al menos que sea lo que la gente pregunta y consigue de información, sin embargo, no, no puede ser posible.

Aunque esto recuerda qué tan acostumbrada está la gente a que los animalitos hagan sus predicciones y da la casualidad de que algunos, adivinan. Esta tradición es una de las más arraigadas en la era moderna, pues recordemos cuántos de ellos se han vuelto viral por sus actuaciones en distintos eventos deportivos como Mundiales, Olimpiadas y demás.

¿Quién es el creador de Paco, el ajolote que predice resultados en el Mundial 2026?

Aunque no se ha dado a conocer a su creador, usuarios en redes sociales le atribuyen su origen a la cuenta en X (antes Twitter) @ParajaritoTimes, un perfil que se describe como una cuenta de entretenimiento geek. Asimismo, encontraron que habría sido generado a través de Grok Imagine, una herramienta de IA.

Claramente, el ajolote Paco se volvió viral por ser una especie icónica en México y una especie endémica. Incluso, va muy bien con el chiste de la “ajolotización” por parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.