Bélgica vs Irán EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio en Los Ángeles por la Jornada 2 del Grupo G del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con un punto tras empatar en su debut y buscan una victoria que las acerque a los dieciseisavos de final.

Bélgica vs Egipto / Alex Grimm Ampliar

Con todos los equipos del grupo igualados en puntos después de la primera fecha, el resultado puede ser determinante para definir el liderato y el camino hacia la fase eliminatoria.

¿Cómo llega Bélgica al partido contra Irán?

La selección dirigida por Rudi García dejó sensaciones encontradas en su presentación ante Egipto. Los europeos rescataron un empate 1-1 después de verse abajo en el marcador durante gran parte del encuentro.

Courtois sufre a Emam Ashour y Lukaku rescata el empate de Bélgica ante Egipto / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

Egipto golpeó primero gracias a Ashour, mientras que el empate llegó mediante un autogol de Mohamed Hany al minuto 66. Más allá del resultado, Bélgica generó suficientes oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero la falta de contundencia terminó pesando.

¿Qué pasó con Irán en su debut mundialista?

Irán tampoco logró cumplir con las expectativas en la primera jornada. El conjunto asiático empató 2-2 frente a Nueva Zelanda, selección que llegaba como la menos favorita del sector.

Iran vs New Zealand FIFA World Cup 2026 - Group G / Anadolu Ampliar

Los iraníes tuvieron que reaccionar dos veces para evitar la derrota. Primero apareció Ramin Rezaeian para igualar el marcador y posteriormente Mohammad Mohebbi rescató un punto que mantiene con vida a su selección.

Aunque el resultado generó cierta frustración dentro del plantel, el equipo mostró capacidad de reacción y dejó claro que cuenta con recursos ofensivos para competir. La dupla conformada por Mehdi Taremi y Sardar Azmoun será nuevamente la principal esperanza de gol para enfrentar a Bélgica.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Países Bajos aplasta a Suecia y se acerca a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El reto ahora será mucho mayor. Ante una selección con más calidad individual y mayor posesión de balón, Irán necesitará un partido prácticamente perfecto en defensa para aspirar a sumar.

Posible alineación de Bélgica vs Irán

Rudi García mantendría la base que utilizó frente a Egipto, apostando por la experiencia de sus principales figuras.

Bélgica (4-2-3-1):

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni De Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku.

Posible alineación de Irán

El conjunto iraní también apunta a repetir gran parte de su once titular para buscar una victoria que lo acerque a la clasificación.

Irán (4-3-3):

Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun y Mehdi Taremi.

¿Qué sigue para Bélgica e Irán?

La tercera jornada podría definir los boletos a la siguiente ronda, por lo que una victoria en este encuentro tendría un valor enorme. Bélgica busca confirmar su candidatura al liderato del Grupo G, mientras que Irán necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Alemania sigue imparable y vence a Costa de Marfil: ¡Es líder de grupo!

Con Egipto y Nueva Zelanda también en la pelea, cada punto puede marcar la diferencia en una de las zonas más cerradas del Mundial 2026.

Bélgica vs Irán: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 21 de junio

HORA: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Los Ángeles

TV: ViX Premium