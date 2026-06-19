Anne Hathaway espera a su tercer hijo y enternece a sus seguidores con un emotivo anuncio

Un anuncio íntimo que conquistó las redes

La mañana de este viernes, los seguidores de la actriz Anne Hathaway recibieron una inesperada noticia. La protagonista de El diablo viste a la moda reveló que está embarazada de su tercer hijo con su esposo, Adam Shulman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

Lejos de optar por una sesión fotográfica elaborada o un comunicado oficial, Hathaway eligió compartir el momento de manera sencilla y cercana. A través de un breve video publicado en sus redes sociales, la actriz aparece vestida completamente de blanco, sonriendo frente a la cámara antes de mostrar su vientre de embarazo. La publicación fue acompañada por la frase “x Baby I’m yours x”, tomada de la canción Baby I’m Yours, un mensaje que bastó para confirmar la noticia y desatar miles de felicitaciones.

Anne Hathaway esperando a su tercer hijo. Ampliar

Una familia que crece lejos de los reflectores

Este será el tercer hijo de Hathaway y Shulman, quienes se casaron en 2012 en una ceremonia privada en California. La pareja ya es madre y padre de Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019.

A diferencia de otras celebridades, ambos han procurado mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática. La actriz rara vez comparte fotografías de sus hijos y ha manifestado en distintas ocasiones que busca brindarles una infancia lo más normal posible.

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El anuncio también emocionó a colegas y amigos de la industria del entretenimiento. Actrices, diseñadores y seguidores inundaron la sección de comentarios con mensajes de cariño y buenos deseos para la familia, celebrando esta nueva etapa en la vida de la ganadora del Premio Óscar.

Un embarazo que coincide con un gran momento profesional

La noticia llega en un periodo particularmente exitoso para Hathaway. Durante 2026, la actriz ha estado involucrada en varios proyectos cinematográficos importantes, incluyendo el esperado regreso de Andy Sachs en la secuela de El diablo viste a la moda y su participación en nuevas producciones que se estrenarán en los próximos meses.

Además, la intérprete ha hablado abiertamente en el pasado sobre las dificultades que enfrentó para convertirse en madre, compartiendo experiencias relacionadas con problemas de fertilidad y pérdidas gestacionales. Por ello, muchos seguidores consideran que este anuncio representa un momento especialmente significativo en su historia personal.

Anne Hathaway. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images) / Lexie Moreland Ampliar

Una noticia recibida con alegría

Con apenas unos segundos de video, Anne Hathaway volvió a demostrar que los momentos más importantes no siempre necesitan grandes producciones. Su tercer embarazo fue recibido con entusiasmo por millones de personas alrededor del mundo, quienes celebran junto a ella la llegada de un nuevo integrante a una de las familias más discretas y queridas de Hollywood.

Mientras la actriz continúa preparando sus próximos estrenos, ahora también se dispone a vivir una nueva aventura lejos de las cámaras: la de convertirse en madre por tercera ocasión.

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