Ecuador vs Curazao EN VIVO: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido del Mundial 2026?

Ecuador y Curazao se enfrentarán en un duelo clave para la segunda jornada, donde ambas selecciones buscarán conseguir sus primeros puntos del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Kansas City.

Moisés Caicedo Ecuador Mundial 2026 / Jean Catuffe Ampliar

La selección ecuatoriana llega con la obligación de sumar después de caer 1-0 ante Costa de Marfil en su debut. Ahora intentará aprovechar el compromiso frente a un rival, en el papel, más accesible para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Además, la diferencia de goles podría ser determinante, ya que los mejores terceros lugares también obtendrán su boleto a la fase final.

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Por su parte, Curazao afronta este compromiso tras sufrir una dura derrota de 7-1 en la primera jornada frente a Alemania. El conjunto caribeño buscará mostrar una mejor versión, corregir los errores del debut y competir de mejor manera ante un rival de menor jerarquía que el combinado alemán.

Selección de Curazao / Alexander Hassenstein Ampliar

Ambas selecciones necesitan un resultado positivo para seguir con aspiraciones en la Copa del Mundo. Sin embargo, la presión es mayor para Ecuador, que cerrará la fase de grupos enfrentando a Alemania, mientras que Curazao intentará despedirse del torneo dejando una mejor imagen.

Ecuador vs Curazao DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER