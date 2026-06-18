;

Canadá golea a Qatar y suma esperanzas para la siguiente fase del Mundial 2026

Canadá goleó 6-0 a Qatar en Vancouver.

Canada vs Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026

Canada vs Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 / Emma Ottosen/ISI Photos

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Canadá y Qatar disputaron la segunda jornada del Grupo B en la cancha del Estadio Vancouver, en un partido que terminó en goleada y estuvo marcado por varios incidentes.

Canadá vs Qatar Goleada Disputa

Canada vs Qatar - FIFA World Cup 2026 - Group B / Anadolu

Canadá comenzó dominando el encuentro de manera contundente. Al minuto 16, tras un disparo que el arquero dejó a la deriva, Cyle Larin aprovechó el rebote para marcar el 1-0. Tan solo 13 minutos después, Jonathan David se hizo presente con una impresionante volea, precedida por otro rebote, para poner el 2-0.

TAMBIEN TE PODRÍA INTERESAR: Colombia se adueña del Estadio Ciudad de México y vence a Uzbekistán en su debut mundialista

Al minuto 33, el árbitro había señalado un penal, pero tras la revisión corrigió su decisión: marcó tiro libre y expulsó a Al Amin, por lo que Qatar se quedó con 10 jugadores. Justo antes del descanso, Jonathan David volvió a aprovechar un rebote del arquero qatarí para firmar el 3-0.

Goleada Festejo Jonathan David

Canada vs Qatar - FIFA World Cup 2026 - Group B / Anadolu

El segundo tiempo comenzó de manera impactante, pues tras una fuerte entrada de Madibo, Ismael Koné terminó con una fractura. El futbolista de Qatar fue expulsado, mientras que Koné tuvo que ser sustituido. Un minuto después, Nathan Saliba anotó de tiro libre y dedicó el gol a su compañero tras esa trágica jugada.

Fractura Expulsión Goleada

Canada vs Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 / Jared C. Tilton - FIFA

Tan solo nueve minutos después, tras un disparo, un defensor qatari desvió el balón y, con mala fortuna, lo introdujo en su propia portería. El partido se mantuvo ríspido y trabado, pero al minuto 92 Jonathan David selló su hat-trick para poner el 6-0 definitivo y asegurar la victoria canadiense.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad