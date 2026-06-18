Canadá vs Qatar EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Canadá y Qatar se enfrentan este 18 de junio en el BC Place de Vancouver por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con un punto tras empatar en su debut y buscarán su primera victoria para acercarse a los octavos de final.

Canadá Mundial 2026 Cyle Larin / Tullio Puglia - FIFA Ampliar

El conjunto canadiense igualó 1-1 en su presentación ante Bosnia gracias a un gol de Cyle Larin, mientras que Qatar rescató un empate agónico frente a Suiza con una anotación de Boualem Khoukhi. El resultado de este duelo puede marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos.

¿Cómo llegan Canadá y Qatar al partido del Mundial 2026?

Canadá dejó buenas sensaciones en su estreno pese a no conseguir la victoria. El equipo dirigido por Jesse Marsch mostró intensidad ofensiva y encontró en Cyle Larin y Jonathan David a sus principales armas de ataque.

Canada vs Bosnia and Herzegovina Group B - FIFA World Cup 2026 / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

Por su parte, Qatar volvió a demostrar capacidad de reacción. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui logró rescatar un empate en los minutos finales ante Suiza y ahora buscará dar un golpe sobre la mesa frente a uno de los anfitriones del torneo.

Con ambos equipos igualados en puntos, una victoria podría colocarlos en una posición privilegiada dentro del Grupo B.

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Canadá vs Qatar: altas y bajas para la fecha 2

La principal preocupación de Canadá sigue siendo la situación física de Alphonso Davies. El lateral y figura del equipo continúa realizando trabajo diferenciado mientras se recupera de una lesión en los isquiotibiales, por lo que su participación sigue en duda.

Qatar Mundial 2026 / Sarah Stier - FIFA Ampliar

En el caso de Qatar, el cuerpo técnico no reporta lesionados ni sancionados. Todos los futbolistas importantes del plantel están disponibles para el compromiso en Vancouver.

Posibles alineaciones de Canadá vs Qatar

Canadá

Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar; Jonathan David; Cyle Larin.

Qatar

Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

¿Qué está en juego en el Grupo B?

La segunda fecha suele ser determinante en una Copa del Mundo. Un triunfo permitiría a Canadá o Qatar llegar con ventaja a la última jornada y aumentar significativamente sus posibilidades de avanzar a la ronda eliminatoria.

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En caso de empate, ambos equipos dependerían de otros resultados del grupo y llegarían bajo presión a su último compromiso de la fase inicial.

Tras este partido, ambas escuadras afrontarán la tercera y última jornada del Grupo B con la clasificación a octavos de final en juego. Dependiendo del resultado en Vancouver, alguno de los dos podría quedar muy cerca de asegurar su boleto o verse obligado a ganar en la fecha definitiva para mantenerse con vida en el Mundial 2026.

Canadá vs Qatar DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 18 de junio

HORA: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: BC Place de Vancouver

TV: ViX Premium