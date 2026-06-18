Festivales futboleros recibieron 135 millones para transmisión del Mundial

Más de 30 empresas aportaron 135 millones de pesos para cubrir los derechos de transmisión de los Fan Fest futboleros organizados por el Gobierno de CDMX.

Más de 30 grandes empresas, algunas de ellas transnacionales, pagaron 135 millones de pesos por los derechos de transmisión del Mundial de Futbol para que los partidos pudieran ser vistos en los festivales futboleros, conocidos como Fan Fest, que organizó el Gobierno de la Ciudad de México.

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Empresas financiaron derechos de transmisión del Mundial

Estas empresas garantizaron que el futbol “se democratizara” , afirmó la jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada, quien agradeció en diversas ocasiones a la iniciativa privada por aportar esos recursos.

“Gracias por ayudar a que este mundial sea de todas y de todos, gracias por ayudar a que la emoción más grande del planeta llegue gratuitamente a cada rincón de nuestra ciudad, gracias por contribuir a democratizar la alegría y el deporte. ¡Un fuerte aplauso a todos nuestros patrocinadores! ¡Un fuerte, fuerte aplauso!”, dijo en un evento en que les hizo un reconocimiento.

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Entre los grandes corporativos que aportaron los recursos están Visa, Plata, Uber, Ocesa, Google Cloud, La Comer, Metlife, Izzy, Electrolit, Steren y Librerías Porrúa, entre otras.

En el acto, realizado en el parque de La Bombilla, donde se realiza uno de los Festivales futboleros del gobierno, el secretario de Finanzas de la ciudad, Juan Pablo de Botton, les agradeció porque, dijo, se la están jugando por la ciudad.

En Vivo | Acompáñame al Acuerdo con Patrocinadores. https://t.co/lzCs0WtEm7 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 18, 2026

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Inversión total alcanzó los 180 millones de pesos

Informó que el costo total de la organización de los festivales que se desarrollan en las 16 alcaldías fue de 180 millones de pesos.

“Estamos haciendo una inversión aquí en los festivales que implica una erogación de 180 millones, de los cuales 135 millones corresponden a los derechos de transmisión, los cuales serán restituidos a la ciudad mediante las aportaciones que estamos recibiendo”.

Además del dinero, también se están recibiendo otro tipo de contribuciones.

“Estamos teniendo aportaciones que son en especie, aportaciones que son, digamos, para la gente para que se lleven algo de los festivales”.

El secretario aclaró que “no hay una contraprestación más allá de permitir que estos festivales se den”.

Al hablar a nombre de la iniciativa privada, el vicepresidente de asuntos de gobierno de la empresa VISA, Arturo Luna, aseguró que el apoyo a los festivales de futbol es el mejor ejemplo de la colaboración público-privada.

Esta contribución, añadió, deja legados más allá de la fiesta deportiva. Por ejemplo, el hecho de que los turistas puedan pagar su transporte público con sus tarjetas bancarias y el hecho de que más de 600 mil micro y pequeñas empresas de la ciudad acepten ya pagos digitales y aprovechen la derrama económica de los turistas.

Los Festivales futboleros se desarrollan en las 16 alcaldías de la capital y forman parte de las actividades organizadas para acercar la transmisión de los partidos a la población mediante espacios públicos habilitados para este fin.

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ahz.