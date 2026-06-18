Estados Unidos vs Australia EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se enfrentan este 19 de junio en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio de Seattle y puede ser clave para definir a uno de los favoritos para avanzar a los octavos de final.

Selección Estados Unidos / John Dorton/USSF Ampliar

La selección dirigida por Mauricio Pochettino llega tras golear a Paraguay, mientras que los australianos sorprendieron al derrotar a Turquía en su debut.

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¿Cómo llega Estados Unidos al partido contra Australia?

La selección anfitriona tuvo uno de los debuts más convincentes de la primera jornada. Estados Unidos derrotó 4-1 a Paraguay mostrando una propuesta ofensiva, intensidad en la presión y una gran conexión entre sus atacantes. El equipo de Mauricio Pochettino dominó gran parte del encuentro y confirmó por qué es considerado uno de los candidatos a llegar lejos en el torneo.

Folarin Balogun fue la gran figura con un doblete, mientras que Gio Reyna también apareció en el marcador. Uno de los goles llegó tras un autogol paraguayo.

Después del partido, Pochettino destacó el rendimiento colectivo, aunque dejó claro que el equipo todavía tiene margen de crecimiento. Una victoria ante Australia dejaría a los estadounidenses muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

¿Cómo llega Australia al duelo del Grupo D?

Los Socceroos protagonizaron una de las sorpresas más importantes del arranque mundialista.

Australia venció 2-0 a Turquía, una selección que llegaba con mayores expectativas en los pronósticos previos. El conjunto oceánico mostró orden defensivo, disciplina táctica y eficacia frente al arco rival.

Irankunda y Metcalfe marcaron los goles del triunfo, pero gran parte de los reflectores se los llevó el arquero Patrick Beach, quien respondió con una actuación sobresaliente al registrar ocho atajadas.

La selección australiana disputa su séptima Copa del Mundo y busca superar sus mejores actuaciones históricas, alcanzadas en Alemania 2006 y Qatar 2022, cuando logró avanzar a los octavos de final.

Selección de Australia / Soccrates Images Ampliar

Posible alineación de Estados Unidos

Mauricio Pochettino mantendría la base del equipo que goleó a Paraguay.

Estados Unidos (4-2-3-1):

Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Posible alineación de Australia

Australia apostaría nuevamente por un esquema con cinco defensores para intentar neutralizar el poder ofensivo estadounidense.

Australia (5-4-1):

Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Touré.

Próximos pasos: lo que está en juego en el Grupo D

El ganador de este partido dará un paso enorme hacia los octavos de final del Mundial 2026. Estados Unidos puede colocarse como líder absoluto del grupo, mientras que Australia tendría la oportunidad de sellar prácticamente su clasificación con una segunda victoria consecutiva.

Por el contrario, una derrota obligaría a cualquiera de los dos equipos a jugarse gran parte de sus opciones en la última jornada de la fase de grupos.

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Estados Unidos vs Australia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER