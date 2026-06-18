Brasil vs Haití EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Brasil enfrenta a Haití este viernes 19 de junio en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio de Philadelphia y representa una oportunidad clave para la Verdeamarela de sumar su primera victoria tras empatar con Marruecos en el debut.

Vinicius Jr. / NurPhoto Ampliar

El equipo de Carlo Ancelotti llega bajo presión, mientras que Haití intentará dar la sorpresa y mantener vivas sus opciones de clasificación.

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¿Cómo llega Brasil al partido contra Haití?

La selección brasileña no tuvo el estreno esperado en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti empató 1-1 frente a Marruecos en un duelo donde mostró dos versiones completamente distintas. Durante la primera mitad sufrió para controlar el balón y perdió numerosos duelos individuales. En la segunda parte reaccionó, mejoró su funcionamiento y logró rescatar un punto gracias a un gol de Vinícius Júnior.

El resultado dejó dudas entre la afición brasileña, especialmente porque el objetivo era iniciar el torneo con una victoria. Ancelotti reconoció públicamente que esperaba una mejor presentación y admitió preocupación por algunos aspectos del funcionamiento colectivo.

Ahora, ante Haití, Brasil está obligado a sumar tres puntos para no complicar su camino hacia la siguiente ronda.

¿Jugará Neymar contra Haití?

La gran incógnita para Brasil sigue siendo Neymar. El atacante se perdió el primer partido debido a una lesión que lo mantuvo fuera de la convocatoria inicial. Sin embargo, durante los últimos entrenamientos ha trabajado con normalidad y existe optimismo dentro del cuerpo técnico sobre su posible regreso.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre su presencia desde el arranque, todo apunta a que podría tener minutos si recibe el alta médica definitiva. Su incorporación sería una noticia importante para una selección que necesita mayor creatividad y profundidad ofensiva.

Neymar / Daniela Porcelli Ampliar

¿Cómo llega Haití al segundo partido del Mundial 2026?

La selección haitiana regresó a una Copa del Mundo después de varias décadas de ausencia y tuvo un debut complicado. Haití perdió 1-0 ante Escocia en un partido donde compitió durante varios pasajes, aunque le costó generar peligro constante en ataque.

La mejor oportunidad para empatar estuvo en los pies de Frantzdy Pierrot, quien no logró aprovechar una de las pocas ocasiones claras que tuvo su equipo. A pesar de la derrota, el conjunto caribeño dejó buenas sensaciones en el aspecto defensivo y buscará repetir ese orden para intentar contener el potencial ofensivo brasileño. Una nueva derrota podría dejarlo prácticamente eliminado de la competición.

Posible alineación de Brasil

Carlo Ancelotti mantendría gran parte de la base utilizada frente a Marruecos.

Brasil (4-4-2):

Alisson Becker; Danilo, Léo Pereira, Marquinhos, Douglas Santos; Raphinha, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

Si Neymar recibe el alta médica, podría aparecer como titular o ingresar durante la segunda mitad.

Posible alineación de Haití

La selección haitiana apostaría nuevamente por una formación equilibrada para intentar resistir el dominio brasileño.

Haití (4-4-2):

Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor.

Próximos pasos: lo que está en juego en el Grupo C

Brasil necesita ganar para acercarse a los octavos de final y evitar llegar con presión a la última jornada de grupos. Una victoria podría colocarlo en una posición favorable dependiendo del resultado entre Escocia y Marruecos.

Para Haití, el panorama es más urgente. Un triunfo mantendría vivo el sueño de clasificar por primera vez a la fase eliminatoria de un Mundial, mientras que una derrota dejaría sus aspiraciones dependiendo de una combinación de resultados en la fecha final.

Selección Haití / Visionhaus Ampliar

Brasil vs Haití DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER