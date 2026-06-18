FIFA pagó 1 millón de pesos por renta del Castillo de Chapultepec; yo solo fui a saludar: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Federación Internacional de Futbol (FIFA) pagó más de un millón de pesos por la renta del Castillo de Chapultepec, lugar donde el 10 de junio se realizó la cena de gala previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué asistió Sheinbaum al evento de la FIFA?

La Presidenta aclaró que recibió una invitación, pero no al quiso, por ello le ofrecieron que diera un mensaje de bienvenida, a lo que accedió y, después se retiró del recinto, rechazando quedarse a la cena de gala.

Me dijeron: ‘puede darle un mensaje a nombre de México, a las personalidades que vienen al país desde jugadores de futbol, y otras personas que participan que estaban ahí’. Y ahí dije, voy a ir a dar un saludo y una bienvenida. Llegué un poco tarde porque tenía una reunión aquí. Entré al castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: ‘bienvenidos al <b>mejor país del mundo</b>, aquí siempre son bien recibidos todas y todas’ y me retiré” — Explicó

¿Quién informará el monto exacto del evento?

La Presidenta aclaró que el Castillo de Chapultepec se renta desde hace muchos años para diferentes eventos.

Adelantó que será la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien informe cuál fue el monto pagado por la FIFA para realizar dicho evento.