UNICEF lanza Tarjeta Azul para prevenir explotación infantil durante eventos deportivos

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En entrevista con Carlos Loret de Mola el jefe de Comunicación de UNICEF en México, Laurent Duvillier, informó que en los últimos grandes eventos deportivos se detectó con la llegada de turistas un riesgo para la niñez, la explotación infantil.

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Duvillier dio a conocer que los turistas quieren interactuar con niñas y niños de forma sexual lo que en México es un delito. Por esa razón desde hace meses de la mano con empresarios implementaron la idea de la Tarjeta Azul, para prevenir la explotación infantil y alertar a las autoridades.

“En cancha la tarjeta es un lenguaje de lo que está permitido o prohibido, este lenguaje lo pusimos fuera de la cancha para decir en México hay reglas y son bienvenidos siempre cumplimiento la ley y la ley mexicana indica que la explotación sexual infantil es un delito y cada uno puede ayudar a prevenirlo”. — Laurent Duvillier, jefe de Comunicación de Unicef en México

La explotación sexual infantil es un delito.

En México, esto sí es penal.



Ninguna niña o niño debería pasar por esto.



Más info: https://t.co/hEmMwIhegt#CeroTolerancia pic.twitter.com/Dsx6Wenpbu — UNICEF México (@UNICEFMexico) March 24, 2026

¿Quiénes participan en la campaña para proteger a la niñez?

El jefe de Comunicación de UNICEF en México señaló que en siete estados de la República Mexicana se sumaron a la campaña grupos empresariales, entre cadenas de hoteles, agencias transportistas, clubes deportistas, celebridades y cantantes.

¿Cómo funciona la Tarjeta Azul y qué se debe hacer ante una conducta sospechosa?

Duvillier mencionó que la Tarjeta Azul permite identificar alguna actitud sospechosa y en lugar de ignorar y “decir no me toca, no me corresponde”; la idea es que se levante un reporte ante las autoridades a través del 911 o bien visiten la página de Unicef México.

¡Cuidemos a nuestras infancias!👧👦🧒✨

A nivel global, se estima que alrededor de 2 millones de menores son víctimas de explotación.

Por ello, @UNICEFMexico crea “Tarjeta azul”, una iniciativa clave para combatir el abuso infantil.



Si sospechas, reporta:

📞911

📞8005533000 pic.twitter.com/5JwGp7TfRQ — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) June 15, 2026

Los esperamos a la una en 96.9 FM, en la App y la página.



A la 1:25 nos podrán escuchar sólo a través de a YouTube y X.

¡Ya saben cómo se pone! https://t.co/bOZkAmyC1j — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 17, 2026

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