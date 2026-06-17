UNICEF lanza Tarjeta Azul para prevenir explotación infantil durante eventos deportivos
La iniciativa Tarjeta Azul fue presentada por UNICEF en siete estados del país para prevenir la explotación sexual infantil y promover la denuncia de conductas sospechosas durante grandes eventos deportivos.
#Entérate con Laurent Duvillier
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En entrevista con Carlos Loret de Mola el jefe de Comunicación de UNICEF en México, Laurent Duvillier, informó que en los últimos grandes eventos deportivos se detectó con la llegada de turistas un riesgo para la niñez, la explotación infantil.
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Duvillier dio a conocer que los turistas quieren interactuar con niñas y niños de forma sexual lo que en México es un delito. Por esa razón desde hace meses de la mano con empresarios implementaron la idea de la Tarjeta Azul, para prevenir la explotación infantil y alertar a las autoridades.
“En cancha la tarjeta es un lenguaje de lo que está permitido o prohibido, este lenguaje lo pusimos fuera de la cancha para decir en México hay reglas y son bienvenidos siempre cumplimiento la ley y la ley mexicana indica que la explotación sexual infantil es un delito y cada uno puede ayudar a prevenirlo”.— Laurent Duvillier, jefe de Comunicación de Unicef en México
¿Quiénes participan en la campaña para proteger a la niñez?
El jefe de Comunicación de UNICEF en México señaló que en siete estados de la República Mexicana se sumaron a la campaña grupos empresariales, entre cadenas de hoteles, agencias transportistas, clubes deportistas, celebridades y cantantes.
¿Cómo funciona la Tarjeta Azul y qué se debe hacer ante una conducta sospechosa?
Duvillier mencionó que la Tarjeta Azul permite identificar alguna actitud sospechosa y en lugar de ignorar y “decir no me toca, no me corresponde”; la idea es que se levante un reporte ante las autoridades a través del 911 o bien visiten la página de Unicef México.