“Pide una bebida y está consciente”: Cruz Roja Mexicana revela cómo sobrevive Hernán, atrapado en Venezuela

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El subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, Antonio Franco, habló en entrevista con Carlos Lopret de Mola sobre cómo va el rescate de Hernán, hombre que lleva más de 150 horas atrapado en el estacionamiento de un edificio que colapso tras los sismos de la semana pasada en Venezuela.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, explicó que las labores de rescate avanzan con extrema precaución debido al alto riesgo de nuevos derrumbes, por lo que equipos especializados trabajan de manera ininterrumpida día y noche para intentar liberarlo.

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¿Cómo se encuentra Hernán tras más de 150 horas bajo los escombros?

Antonio Franco señaló que Hernán permanece consciente, hidratado y mantiene comunicación constante con los rescatistas, quienes buscan mantenerlo estable mientras continúan las maniobras.

“Me gusta ser optimista y siempre pienso que la expectativa es alta, ya tiene más líquidos, y te comentaba que nos pedía una bebida de cierto sabor y se la dábamos. Tiene esa conciencia, sabe lo que está pasando, sabe que estamos trabajando por él, está en un espacio vital, aislado, pero consciente, le damos sus tiempos para que descanse, le recomendamos que duerma, lo seguimos hidratando”. — Antonio Franco, subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana

El rescatista indicó que, aunque el sobreviviente presenta algunos golpes ocasionados por el colapso del inmueble, ya no registra un sangrado activo y conserva cierto margen de movilidad.

Explicó que Hernán permanece en posición fetal, pero puede mover ligeramente los brazos, tocarse la cara y el cabello, lo que ha favorecido su resistencia durante los días que ha permanecido atrapado.

El equipo #USAR de Cruz Roja Mexicana continúa trabajando tras la localización de Hernán.



Las labores se concentran ahora en las maniobras de extracción, realizadas con personal especializado y bajo medidas de seguridad en la zona afectada.#CruzRojaMexicana #Rescate #Venezuela pic.twitter.com/yhSXHKrymL — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 30, 2026

¿Por qué se ha complicado el rescate?

Antonio Franco explicó que el rescate de Hernán es altamente técnico y que, aunque en algunos momentos los equipos han logrado acercarse considerablemente, cada avance modifica la estructura de los escombros y obliga a replantear la estrategia.

“Lo vas haciendo con las manos, quitas piedras, quitas un pedazo de lámina, tierra que está en el lugar, el espacio es muy reducido, el rescatista tiene que entrar más o menos en un espacio de cincuenta centímetros… derivado de las réplicas, derivado de movimientos que se generan en la propia calle, sigue cayendo escombro, hay que ir sacando poco a poco, a veces avanzas y luego retrocedes, y eso es lo que nos ha dificultado”. — Antonio Franco, subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana

Continuamos en contacto con Hernán, una persona que está bajo los escombros de un estacionamiento en #Venezuela. Nuestro equipo está dando su mayor esfuerzo, un equipo de nivel pesado.#USAR #CruzRojaMexicana #Sismo #Binomios pic.twitter.com/bjmQ8DfAo4 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 29, 2026

El integrante de la Cruz Roja Mexicana reiteró que la prioridad es preservar la vida tanto de Hernán como de los rescatistas, por lo que las maniobras avanzan con extrema cautela para evitar un nuevo colapso de la estructura.

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Descontrol de la afición y desgobierno en la Ciudad de México: cuatro personas mueren en los festejos por el triunfo de México.



➡️La presidenta defiende en la Mañanera a unos huachicoleros señalados por el gobierno de Estados Unidos.… pic.twitter.com/2ZdXonV3vO — W Radio México (@WRADIOMexico) July 1, 2026

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