Resumen Portugal vs República Democrática del Congo: Cristiano Ronaldo se apaga y Portugal tropieza en su debut del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se apaga y Portugal tropieza en su debut del Mundial 2026 / Michael Regan - FIFA

Portugal dejó escapar la victoria en su presentación en el Mundial 2026 al empatar 1-1 frente a la República Democrática del Congo este miércoles. El equipo de Roberto Martínez dominó la posesión durante gran parte del encuentro, pero fue incapaz de transformar ese control en ocasiones claras de gol. Cristiano Ronaldo, titular en su sexto Mundial, tuvo una actuación discreta y apenas generó peligro.

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¿Cómo quedó Portugal vs Congo en el Mundial 2026?

La selección portuguesa comenzó el partido con autoridad y encontró rápidamente la ventaja. Apenas al minuto 6, João Neves apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Pedro Neto y poner el 1-0.

El gol parecía abrir el camino para una victoria cómoda, pero Portugal perdió intensidad conforme avanzó el primer tiempo. Aunque mantuvo la pelota durante largos lapsos, careció de profundidad y permitió que la República Democrática del Congo creciera en confianza.

Los africanos encontraron premio antes del descanso. En los minutos finales de la primera mitad, Yoane Wissa aprovechó un balón dentro del área para marcar de cabeza el 1-1 y sorprender a una de las selecciones favoritas del grupo.

El empate representa una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 y deja abierta la lucha por los puestos de clasificación en el grupo.

Portugal y RD del Congo empatan 1-1 Ampliar

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo ante la República Democrática del Congo?

Cristiano Ronaldo fue titular y disputó su primer partido del Mundial 2026, pero tuvo una noche complicada. La falta de generación ofensiva de Portugal limitó considerablemente su participación.

El delantero portugués recibió pocos balones en posiciones de peligro y las ocasiones que tuvo no representaron una amenaza seria para el portero congoleño Lionel Mpasi.

A sus 41 años, Ronaldo sigue siendo una referencia dentro del equipo, pero el empate dejó claro que Portugal necesita mayor creatividad y mejores conexiones ofensivas para aprovechar la presencia de su máximo goleador histórico.

Récord histórico de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Aunque el resultado fue decepcionante para Portugal, Cristiano Ronaldo consiguió una marca histórica en la Copa del Mundo.

Con 41 años y 132 días, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en iniciar un partido mundialista. El portugués superó el registro que pertenecía al canadiense Atiba Hutchinson, quien había sido titular en Qatar 2022 con 39 años y 292 días.

Sin embargo, el récord absoluto entre jugadores de campo que han participado en un Mundial sigue perteneciendo al camerunés Roger Milla, quien disputó encuentros en Estados Unidos 1994 con 42 años.

Si se consideran todas las posiciones, incluido el puesto de portero, el egipcio Essam El Hadary conserva la marca histórica tras jugar un partido mundialista con 45 años y 161 días.

Cristiano Ronaldo / Molly Darlington Ampliar

Próximo partido de Portugal en el Mundial 2026

Tras dejar escapar dos puntos en su debut, Portugal llegará con presión a su siguiente compromiso de la fase de grupos. El equipo de Roberto Martínez necesitará una victoria para encaminar su clasificación a los octavos de final y evitar complicaciones tempranas en el torneo.

La atención seguirá puesta en Cristiano Ronaldo, quien buscará liderar la reacción portuguesa y acercarse a una nueva actuación histórica en la Copa del Mundo.