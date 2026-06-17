Inglaterra vs Croacia: Resumen y goles de Kane y Bellingham en el Mundial

Inglaterra y Croacia disputaron el partido inaugural del Grupo L en la cancha del Estadio Dallas, en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 1 del Mundial.

Inglaterra vs Croacia / Alex Pantling - FIFA Ampliar

El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambas selecciones. Al minuto 8 se señaló un penal a favor de Inglaterra que Harry Kane falló en primera instancia, pero tras la revisión del VAR se ordenó repetir el cobro y el delantero inglés no desaprovechó la oportunidad para marcar el 1-0. Con el paso de los minutos, Croacia tomó confianza y al 35’, Sučić recibió el balón dentro del área y, tras un pase retrasado, Baturina sacó un potente disparo para firmar el 1-1.

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Tan solo siete minutos después, Harry Kane se desmarcó en un tiro de esquina y, tras un gran centro de Declan Rice, remató con fuerza para devolverle la ventaja a Inglaterra con el 2-1. En el último minuto del tiempo agregado, Croacia elaboró una buena jugada colectiva que Buksa envió al fondo de las redes para decretar el 2-2 con el que ambas selecciones se fueron al descanso.

Harry Kane / Richard Pelham Ampliar

La segunda mitad inició con la misma intensidad y apenas al minuto 46, Jude Bellingham marcó el 3-2 tras una descolgada por la banda derecha que él mismo definió. Croacia se adueñó del balón y generó varias oportunidades, pero sus intentos terminaron desviados o fueron detenidos por el arquero inglés. Con la defensa croata volcada al ataque, Inglaterra aprovechó los espacios y al minuto 86 Marcus Rashford sentenció el encuentro con el 4-2 definitivo, acabando con las aspiraciones de su rival.