Erick Portillo vuela alto y conquista el oro en Ostrava

Erick Portillo gana el oro en el Golden Spike de Ostrava. (Photo by Sona Maleterova/Getty Images) / Sona Maleterova

Una actuación de primer nivel en Europa

El atletismo mexicano volvió a celebrar una actuación destacada gracias a Erick Portillo. El saltador de altura se llevó la medalla de oro en la reunión Golden Spike de Ostrava, una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional, luego de superar la varilla colocada en 2.27 metros. La marca le permitió quedarse con el primer lugar y sumar un nuevo éxito a una temporada que ya luce histórica para el deportista mexicano.

La competencia se desarrolló en República Checa y reunió a varios de los mejores exponentes de la especialidad. Portillo mostró seguridad desde los primeros intentos y fue construyendo una actuación sólida que terminó por colocarlo en lo más alto del podio.

Erick Portillo saltando en el Golden Spike de Ostrava. (Photo by Sona Maleterova/Getty Images) / Sona Maleterova Ampliar

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Un triunfo definido por los detalles

La prueba fue cerrada hasta el final. Portillo y el atleta checo Jan Stefela lograron superar la misma altura de 2.27 metros, por lo que la definición llegó mediante el criterio de desempate. El mexicano registró menos intentos fallidos durante la competencia y eso fue suficiente para asegurar la victoria.

Después de asegurar esa altura, ambos competidores intentaron superar los 2.30 metros, pero ninguno consiguió franquear la marca. Aun así, el resultado fue suficiente para que Portillo celebrara una nueva conquista internacional y reforzara su posición entre los mejores saltadores de altura del momento.

La consolidación de una figura mexicana

El oro en Ostrava no es un resultado aislado. Hace apenas unas semanas, Portillo también había ganado el Memorial Irena Szewinska en Polonia con una marca de 2.24 metros, por lo que esta victoria representa su segundo título de la temporada dentro del Circuito Continental Oro.

Además, el atleta de Chihuahua llega respaldado por un año extraordinario. En marzo se convirtió en subcampeón mundial bajo techo al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, donde estableció una marca personal de 2.30 metros, la mejor de su carrera.

Erick Portillo. (Photo by Sona Maleterova/Getty Images) / Sona Maleterova Ampliar

Un camino que apunta hacia grandes metas

Con apenas 25 años, Erick Portillo atraviesa el mejor momento de su trayectoria deportiva. Su regularidad en competencias internacionales y los resultados obtenidos durante 2026 lo han colocado como una de las principales cartas del atletismo mexicano rumbo a los próximos grandes eventos mundiales.

La victoria en Ostrava no solo representa una medalla más en su colección. También confirma que el salto de altura mexicano vive un momento destacado y que Portillo continúa acercándose a la élite mundial. Mientras la temporada avanza, cada competencia parece reforzar la misma idea: el atleta chihuahuense ya no es una promesa, sino una realidad capaz de competir y ganar frente a los mejores del planeta.

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