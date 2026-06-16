¿El 18 de junio es feriado por el partido México vs Corea? Ley Federal de Trabajo lo aclara

El partido de la Selección Mexicana en Guadalajara provocó la suspensión de clases en Jalisco el 18 de junio, aunque no es día feriado oficial en México.

Con motivo del segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial, que se jugará en Guadalajara frente a Corea, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases para el jueves 18 de junio en todo el estado.

Sin embargo, esto ha generado confusión porque muchos trabajadores se preguntan si también tendrán descanso o si se trata de un día feriado oficial. La respuesta es que no es feriado en México, y el beneficio aplica únicamente para una parte de la población. Aquí te explicamos cómo funciona

¿El 18 de junio es feriado oficial por partido México vs Corea?

El 18 de junio no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que no es un día feriado nacional, no hay suspensión general de actividades y, por supuesto, no aplica pago doble ni triple

Ninguna autoridad federal, ni la Secretaría del Trabajo ni la Presidencia, ha anunciado cambios en la jornada laboral por este partido.

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¿Quiénes sí descansan el 18 de junio en Jalisco?

El anuncio del gobierno estatal aplica exclusivamente para el sector educativo. Por lo tanto, tendrán suspensión de clases:

Estudiantes de educación básica y media

Docentes y personal educativo

Esto permitirá que niñas, niños y docentes puedan seguir el partido de la Selección Mexicana durante el Mundial.

¿Trabajadores descansan el 18 de junio?

No. El propio Gobierno de Jalisco dejó claro que:

Las dependencias públicas trabajarán con normalidad

El sector privado mantiene su jornada habitual

No hay cambios en horarios laborales

Es decir, si trabajas, te toca jornada normal.

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¿Por qué se suspendieron clases el 18 de junio?

Según explicó Lemus en un video publicado en sus redes sociales, será la primera vez que la Selección Mexicana juegue un partido de Mundial en Guadalajara.

¿Habrá pago extra por trabajar el 18 de junio?

Como no se trata de un día feriado oficial:

No aplica pago doble

No aplica pago triple

Se paga como un día laboral normal

Toma en cuenta esto para evitar confusiones o malas expectativas porque sí se trabaja, el 18 de junio es un día como cualquier otro para los trabajadores.

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