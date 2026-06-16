Inglaterra vs Croacia EN VIVO: horario, dónde ver y posibles alineaciones del Mundial 2026

Inglaterra y Croacia debutan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 cuando se enfrenten en el Estadio Dallas por la primera jornada del Grupo L. El partido reúne a dos selecciones con aspiraciones de avanzar lejos en la Copa del Mundo y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.

England vs Costa Rica - International Friendly / Eddie Keogh - The FA Ampliar

Se trata de uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Grupo L, ya que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en las últimas rondas de los grandes torneos.

¿Cómo llega Inglaterra al Mundial 2026?

La selección inglesa inicia una nueva etapa bajo el mando de Thomas Tuchel con el objetivo de romper una sequía mundialista que se extiende desde 1966.

England vs Costa Rica - International Friendly / Eddie Keogh - The FA Ampliar

Los Tres Leones llegan con confianza después de cerrar su preparación con dos victorias. Primero derrotaron 1-0 a Nueva Zelanda y posteriormente vencieron 3-0 a Costa Rica, mostrando solidez defensiva y una ofensiva encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.

La generación inglesa mantiene una base de jugadores que ya disputaron las últimas grandes competencias internacionales, por lo que la experiencia puede ser un factor clave para aspirar al título. Sin embargo, Tuchel ha sido el foco de las críticas por su decisión técnica de dejar fuera a Cole Palmer y Phil Foden de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

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Posible alineación de Inglaterra

Thomas Tuchel podría enviar al campo la siguiente formación: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon.

England FIFA World Cup 2026 Camp / Eddie Keogh - The FA Ampliar

La combinación entre la creatividad de Bellingham, el liderazgo de Kane y la velocidad de Saka convierte a Inglaterra en uno de los equipos más peligrosos del torneo.

¿Cómo llega Croacia al Mundial 2026?

Croacia afronta una Copa del Mundo marcada por la transición generacional. Después de conquistar el subcampeonato en Rusia 2018 y terminar en el tercer lugar en Qatar 2022, los Vatreni comienzan una nueva etapa con varios jóvenes talentos que buscan tomar el relevo de figuras históricas.

Croatia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 / Tullio Puglia - FIFA Ampliar

En sus últimos compromisos de preparación, Croacia cayó 2-0 frente a Bélgica y posteriormente derrotó 2-1 a Eslovenia.

Posible alineación de Croacia

El técnico Zlatko Dalić apostaría por el siguiente once inicial: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir.

Croatia vs Slovenia - International Friendly / Pixsell/MB Media Ampliar

La experiencia de Modrić seguirá siendo fundamental para controlar los tiempos del partido y liderar a una selección que busca mantenerse competitiva en la élite.

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Inglaterra vs Croacia: antecedentes y pronóstico

Aunque Croacia ha sido uno de los equipos más consistentes de la última década, Inglaterra llega con una plantilla más profunda y con mayor cantidad de futbolistas en plenitud física.

Croatia vs England : Semi Final - 2018 FIFA World Cup / Anadolu Ampliar

Los ingleses cuentan con una generación consolidada que combina juventud y experiencia, mientras que los croatas continúan adaptándose a un proceso de renovación. La clave del partido podría estar en la batalla del mediocampo entre Jude Bellingham, Declan Rice, Luka Modrić y Mateo Kovačić.

El resultado de este partido puede marcar el rumbo del Grupo L desde el arranque del Mundial 2026. Inglaterra busca confirmar su candidatura al título con una victoria de peso, mientras que Croacia intentará demostrar que sigue siendo una selección capaz de competir contra cualquier rival pese al recambio generacional.

Croatia vs England: Semi Final - 2018 FIFA World Cup / China News Service Ampliar

Los tres puntos podrían ser determinantes en la lucha por el liderato de grupo y por evitar cruces complicados en los octavos de final.

Inglaterra vs Croacia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Miércoles 17 de junio

HORA: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Dallas

TV: Azteca 7, ViX Premium