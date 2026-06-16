FBI frustra supuesto ataque contra la Casa Blanca durante el cumpleaños de Trump

Trump y su familia festejando su cumpleaños número 80 en la Casa Blanca

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos informó este martes que frustró presuntos ataques planeados contra la Casa Blanca durante el evento de artes marciales mixtas llamado Ultimate Fighting Championship (UFC) el domingo 14 de junio para celebrar el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump y el 250° aniversario de Estados Unidos.

“El 10 de junio, el FBI y nuestras fuerzas de seguridad asociadas tuvieron conocimiento de una potencial amenaza para el evento UFC America 250 en Washington, D.C., en la que estaban involucradas personas externas a la Región de la Capital Nacional” — Publicò Kash Patel, director del FBI en sus redes sociales

¿Cómo habría sido el supuesto plan de ataque?

Kash Patel, director del FBI detalló que los presuntos agresores buscaban atacar con drones cargados de explosivos y tiradores contra la multitud. Según la declaración jurada, 19 personas participaron en un chat en el que se discutió el plan.

Entre los detenidos se encuentran personas procedentes de Ohio, Misuri y California. Uno de los sospechosos, Tycen Proper, de 19 años, fue arrestado el lunes en el Distrito Sur de Ohio y se enfrenta a cuatro cargos, entre ellos, intento de asesinato de un agente federal y conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos.

“Varios individuos están ahora bajo custodia y los potenciales atentados fueron detenidos”, —

Agentes del FBI registraron el jueves pasado la casa de la familia de Proper, donde vive, y hallaron gran cantidad de munición y ropa táctica, según informaron. La familia se mostró preocupada por las declaraciones antisemitas y en favor de Adolf Hitler que el joven había expresado en los últimos meses.

¿Qué antecedente reciente existe contra Donald Trump?

Recordemos que el 27 de abril un sujeto atento contra la vida de Donald Trump durante la tradicional cena de corresponsales en la Casa Blanca. El presidente fue evacuado y el atacante abatido por el Servicio Secreto antes de llevar a cabo su plan contra el mandatario.