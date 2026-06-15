¿Paz real o salida de emergencia? El trato de 60 días que Trump firmó con Irán

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo marco provisional destinado a detener la guerra en el Golfo y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo por la que transita la quinta parte del petróleo y gas global.

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¿Qué implica el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el internacionalista y especialista en Medio Oriente, Mauricio Meschoulam, definió la situación no como una puerta definitiva hacia la paz, sino principalmente como una “puerta de salida” que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, necesitaba con urgencia debido a la imposibilidad de seguir asumiendo los costos financieros, económicos y políticos de la guerra, evitando así una inminente escalada militar que habría requerido el despliegue de tropas en el terreno.

Mauricio Meschoulam detalló que lo que se ha establecido formalmente es una extensión de 60 días a un cese al fuego que el propio Trump ya había prolongado previamente de manera indefinida.

El acuerdo de reciprocidad estipula que Irán se compromete a desbloquear el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará el bloqueo a los puertos iraníes.

Al aire // EEUU e Irán alcanzan "acuerdo de paz".



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con Mauricio Meshoulam, internacionalista. pic.twitter.com/GEFfG5L66b — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 15, 2026

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¿Qué temas siguen pendientes en las negociaciones?

Sin embargo, el experto advirtió que la promesa de Irán de no construir ni adquirir una bomba atómica sigue siendo un compromiso de palabra dentro del Tratado de No Proliferación, sin que aún se conozcan detalles sobre cómo se realizarán las inspecciones.

El proyecto de misiles iraníes y el financiamiento a milicias armadas aliadas se discutirán durante esta ventana de negociación de dos meses.

El experto advirtió que la prensa israelí califica el pacto como un “muy mal acuerdo” y ha lanzado fuertes críticas hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de haberse sometido a los dictados de Washington.

Desde la perspectiva de seguridad de Israel, la tregua resulta insatisfactoria porque permite la supervivencia de Hezbollah, y obliga a los israelíes a aceptar un cese al fuego en el Líbano y detener las hostilidades con Teherán sin haber resuelto el programa nuclear subyacente que motivó el inicio del conflicto.

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¿Qué relación tiene el Mundial 2026 con los conflictos internacionales?

Por otra parte, destacó que este Mundial de Futbol 2026 tiene un alto contenido político, debido a que actualmente hay 135 conflictos armados activos y 59 países involucrados en disputas bélicas, muchos de los cuales se ven las caras hoy en las canchas de juego.

Un claro ejemplo de ello es la participación de Irán, selección que tuvo problemas de visado en Estados Unidos donde tiene partidos programados, e incluso se vio obligada a concentrarse en Tijuana, México. La prohibición de entrada afectó a gran parte de su cuerpo técnico.

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