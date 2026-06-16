Argentina vs Argelia: Messi abre la defensa del título en un debut con trampa en el Mundial 2026

Argentina inicia este martes 16 de junio la defensa de su corona en el Mundial 2026 con un duelo ante Argelia por la primera jornada del Grupo J, en un partido programado en el Estadio Kansas City. La Albiceleste llega como campeona vigente, con Lionel Messi otra vez como bandera y con la obligación de arrancar fuerte en una zona que también comparten Austria y Jordania.

Lionel Messi / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

En la previa, el equipo de Lionel Scaloni parte como favorito por jerarquía, experiencia y profundidad de plantilla. Argentina mantiene una base muy reconocible, con futbolistas como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Messi, una columna vertebral que ya sabe lo que es competir bajo máxima presión. Aun así, no llega intacta: la baja confirmada para este estreno es la de Nicolás Tagliafico, ausente para el debut ante el conjunto africano.

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Del otro lado aparece una Argelia que no llega para ser comparsa. El equipo de Vladimir Petkovic se presenta con plantel completo y con nombres capaces de incomodar a cualquiera, empezando por Riyad Mahrez, su gran referencia ofensiva.

En la previa también destacan piezas como Amine Gouiri, Mohamed Amoura, Houssem Aouar y Rayan Aït-Nouri, en una selección que apuesta por el orden defensivo y por transiciones rápidas para intentar golpear a espacios. Incluso en su preparación reciente dejó una señal fuerte con una victoria sorpresiva sobre Países Bajos, algo que ayuda a explicar por qué Argentina no puede relajarse.

Posibles alineaciones de Argentina y Argelia

La alineación probable de Argentina apunta a: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Por su parte, Argelia perfila a: Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Jaouen Hadjam, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri. Son formaciones probables y pueden cambiar antes del silbatazo inicial.

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El cruce también tiene un antecedente atractivo. Los registros recientes entre ambos incluyen un 4-3 de Argentina en 2007 y un 1-1 en los Juegos Olímpicos de 2016, por lo que, aunque no es una rivalidad frecuente, sí existe memoria de partidos incómodos. Para la Albiceleste, el objetivo es claro: evitar sobresaltos en el estreno. Para Argelia, la ilusión pasa por repetir uno de esos golpes que cambian el tono de todo un grupo desde la primera fecha.

Argentina vs Argelia: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 16 de junio de 2026.HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México).ESTADIO: Estadio Kansas City / Arrowhead Stadium, Kansas City.TV: Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes App, Azteca Deportes Network y ViX Premium.