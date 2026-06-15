Renovación de placas en Edomex 2026: Los 5 documentos que te piden para reemplacar tu carro

Contar con todos los documentos y placas es importante para completar el reemplacamiento en el Estado de México.

Si vas a hacer el trámite de renovación de placas en el Edomex, aquí el punto no es solo saber cuándo te toca, sino llegar con todo en orden. La mayoría de las trabas son por los clásicos detalles como papeles incompletos, comprobantes ya vencidos o datos que de plano no cuadran. Por eso, aquí tienes la guía clara de requisitos para que no pierdas el tiempo dando vueltas.

¿Qué necesitas para renovar placas en el Edomex?

Antes de arrancar el trámite, asegúrate de llevar todo esto bien completo.

Identificación oficial vigente con foto y firma (puede ser tu INE o equivalente) junto con tu CURP. Documento que acredite la propiedad del vehículo, como la factura de origen o una carta factura. Comprobante de domicilio en el Estado de México (que no tenga más de tres meses de antigüedad). Las placas actuales, tanto la delantera como la trasera (o, en su caso, el documento por robo, extravío o falta de alguna lámina). El comprobante de pago del trámite.

Todos los documentos deben ir legibles, completitos y en buen estado, sin borrones ni datos erróneos.

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¿Qué debes checar antes de hacer la renovación de tus placas?

Antes de ir a formarte, revisa bien estos puntos:

Que tu comprobante de domicilio esté vigente.

Que los datos del vehículo coincidan exactamente con tu identificación.

Que no tengas adeudos pendientes, porque eso te va a frenar el trámite.

Si algo no cuadra, corrígelo antes de empezar para no perder el tiempo.

¿Cuándo toca hacer el reemplacamiento?

Actualmente, en junio, les toca a los vehículos con terminación de placa 5 y 6, especialmente si tus placas se expidieron en 2021 y son de uso particular.

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