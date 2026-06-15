De la euforia mundialista al corazón de la Roma: Danny Ocean sorprende con concierto gratuito

El cantante Danny Ocean se presentó en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma, donde decenas de personas se congregaron para presenciar el concierto. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

De un estadio mundialista a un parque

La euforia del Mundial 2026 encontró un nuevo escenario lejos de los reflectores del Estadio Ciudad de México. Bastó una publicación en redes sociales para que Danny Ocean convocara a sus seguidores a un encuentro inesperado: un concierto gratuito en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma Norte.

El cantante venezolano, quien apenas unos días antes había formado parte del espectáculo inaugural del torneo más importante del futbol, cambió la magnitud de un estadio repleto por la cercanía de un parque público. La respuesta del público fue inmediata.

Miles de personas llegaron la tarde del domingo 13 de junio desde temprano para apartar un lugar. Familias completas, parejas, grupos de amigos y curiosos comenzaron a llenar el espacio verde hasta convertirlo en un auténtico mar de paraguas y teléfonos celulares listos para capturar el momento.

CUIDAD DE MEXICO🇲🇽 Mañana Domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis!! Los que quieran llegarse, ya saben!! Nos vemos mañana 🩵 — Danny Ocean (@Dannocean) June 13, 2026

La lluvia no apagó la celebración

La tarde avanzó acompañada por una lluvia persistente. Sin embargo, el mal clima no consiguió dispersar a quienes esperaban escuchar al intérprete de “Me Rehúso”.

Lejos de representar un obstáculo, las gotas de lluvia terminaron por darle un sello especial al concierto. Entre impermeables improvisados, chamarras empapadas y sonrisas cómplices, los asistentes demostraron que estaban dispuestos a permanecer ahí el tiempo que fuera necesario.

Cuando Danny Ocean apareció, el parque explotó en gritos y aplausos. La energía acumulada durante la espera se transformó en una celebración colectiva que convirtió una tarde ordinaria en un recuerdo inolvidable.

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Un repertorio para cantar a todo pulmón

Durante aproximadamente media hora, el artista interpretó algunos de los temas más populares de su carrera. Canciones como “Me Rehúso”, “Dembow” y otros éxitos recientes fueron coreados por miles de voces que acompañaron cada palabra.

La cercanía del formato sorprendió a muchos de sus seguidores. Acostumbrados a verlo sobre grandes escenarios, esta vez pudieron disfrutarlo a pocos metros de distancia, en un ambiente mucho más íntimo.

El cantante agradeció el cariño del público capitalino, que respondió con entusiasmo y convirtió cada interpretación en un coro multitudinario.

Danny Ocean cantando en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Ampliar

La otra cara del Mundial

Más allá de los partidos y las ceremonias oficiales, el Mundial 2026 también ha dejado historias espontáneas que reflejan el ambiente festivo que vive la Ciudad de México.

El concierto sorpresa de Danny Ocean es prueba de ello. Un parque tradicional de la Roma Norte se transformó, por unas horas, en el epicentro de una celebración donde la música, la lluvia y la emoción compartida demostraron que los mejores momentos no siempre se anuncian con meses de anticipación.

A veces, basta un mensaje en redes sociales para reunir a miles de personas dispuestas a cantar bajo la lluvia y recordar que la magia de los grandes eventos también habita en los encuentros inesperados.

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