Guillermo del Toro entra al corazón de Hollywood: el mexicano que ahora ayudará a definir el rumbo de los Oscar

De Guadalajara a la mesa donde se toman las grandes decisiones

Guillermo del Toro ha conquistado monstruos, cuentos oscuros y premios de la Academia. Ahora suma un nuevo capítulo a su trayectoria: formar parte del grupo encargado de dirigir el rumbo de la institución más influyente del cine.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que el cineasta mexicano fue elegido por primera vez como integrante de su Junta de Gobernadores para el periodo 2026-2027, representando a la Rama de Directores. El nombramiento lo coloca entre las figuras responsables de definir políticas, estrategias y decisiones clave dentro del organismo que entrega cada año los Premios Oscar.

Para Del Toro, acostumbrado a narrar historias sobre criaturas incomprendidas y héroes imperfectos, este reconocimiento representa algo distinto: pasar de ser uno de los creadores más admirados de Hollywood a convertirse en una de las voces que influyen directamente en su funcionamiento.

Guillermo del Toro se une como integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para el periodo 2026-2027. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images) / Michael Tullberg Ampliar

¿Qué hace la Junta de Gobernadores?

Aunque suele mantenerse lejos de los reflectores, la Junta de Gobernadores es uno de los órganos más importantes de la Academia.

Sus integrantes supervisan la salud financiera de la institución, establecen la visión estratégica, impulsan iniciativas relacionadas con la representación y garantizan que la misión cultural de la Academia se mantenga vigente.

También participan en decisiones que impactan la evolución de los Oscar, incluyendo la creación de nuevas categorías, ajustes en reglamentos y proyectos de inclusión dentro de la industria cinematográfica. En otras palabras, ayudan a decidir hacia dónde se dirige Hollywood.

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Un mexicano con voz propia

La llegada de Del Toro no es casualidad. El director tapatío se ha convertido en uno de los cineastas más respetados de las últimas décadas gracias a una filmografía que combina sensibilidad, fantasía y una mirada profundamente humana.

Ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por The Shape of Water en 2018, y volvió a levantar la estatuilla en 2023 gracias a Pinocchio, reconocida como Mejor Película Animada.

Su defensa del cine artesanal, la animación cuadro por cuadro y el impulso constante a nuevos talentos han consolidado una reputación que trasciende las premiaciones.

Ahora, esa experiencia tendrá un peso institucional.

Guillermo del Toro. Nuevo integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes. (Photo by Lia Toby/Getty Images) / Lia Toby Ampliar

Una Academia en transformación

Del Toro será uno de los nueve integrantes elegidos por primera vez para incorporarse a la Junta. La nueva conformación responde a cambios estructurales aprobados recientemente para ampliar la representación de las 19 ramas que integran la Academia.

El organismo estará conformado por 57 gobernadores electos y tres gobernadores generales designados por la presidencia. Además, la institución destacó que 32 integrantes pertenecen a comunidades históricamente subrepresentadas.

En medio de una industria que busca reinventarse sin perder su esencia, la presencia de Guillermo del Toro simboliza algo más que un logro individual.

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Es la confirmación de que una voz nacida en México, alimentada por la imaginación y la defensa de las historias diferentes, hoy participa en la construcción del futuro del cine mundial.