¿Sergio Corona está vivo? El actor mexicano se vuelve viral por presenciar todos los Mundiales de la historia

En medio del ambiente del Mundial 2026, usuarios en redes sociales soltaron datos curiosos y resulta que encontraron que Sergio Corona, el actor mexicano, ha vivido todos los Mundiales de la historia. Así que si te interesa saber más sobre este cautivador dato, sigue leyendo para tener toda la información.

¿Sergio Corona está vivo?

La respuesta es sí. Sergio Corona, el famoso actor mexicano, ha causado mucho revuelo en estos días debido a que usuarios en internet, encontraron que el artista ha vivido incluso dos años más que cuando se disputó el primer Mundial en el mundo. El actor nació el 7 de octubre de 1928 y es uno de los actores más longevos en la historia mexicana.

Con 97 años de edad actualmente, Sergio Corona ha mantenido un nivel actoral inigualable y además, ha sido reconocido múltiples veces por sus papeles en cine, teatro y televisión.

¿Porqué Sergio Corona se volvió viral en plena fiesta del Mundial 2026?

La razón es simple y es que Sergio Corona, nació dos años antes de que se celebrara el primer Mundial, realizada en Uruguay en 1930. Esto significa que ha vivido durante cada una de las ediciones mundialistas disputadas hasta ahora, es decir:

Uruguay 1930

Italia 1934

Francia 1938

Brasil 1950

Suiza 1954

Suecia 1958

Chile 1962

Inglaterra 1966

México 1970

Alemania 1974

Argentina 1978

España 1982

México 1986

Italia 1990

Estados Unidos 1994

Francia 1998

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

México, Estados Unidos y Canadá 2026

Por ello, miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes destacando que Sergio Corona es una de las pocas celebridades mexicanas que han sido testigos de toda la historia de los Mundiales de futbol.

¿Quién es Sergio Corona?

Sergio Corona es un actor, comediante y bailarín mexicano con una de las trayectorias más extensas dentro del espectáculo nacional. A lo largo de su carrera participó en decenas de películas, obras de teatro, programas de comedia y telenovelas.

Para muchas personas es recordado especialmente por su trabajo en “Como dice el dicho”, aunque su carrera comenzó décadas antes en la llamada Época de Oro del cine mexicano. Su historia ha despertado nuevamente el interés de los aficionados al futbol y de los usuarios de redes sociales, quienes encontraron en él una curiosa conexión entre el entretenimiento mexicano y la máxima fiesta del futbol mundial.

Mientras el Mundial 2026 continúa generando emociones, Sergio Corona se convirtió inesperadamente en una de las figuras más comentadas del torneo, demostrando que algunas historias pueden ser tan sorprendentes como cualquier partido dentro de la cancha.