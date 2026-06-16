Anya Taylor-Joy llega a la Tierra Media y se une a la caza de Gollum

Anya Taylor-Joy se une al "Señor de los Anillos". (Photo by Monica Schipper/WireImage) / Monica Schipper

Una nueva estrella en la Tierra Media

La Tierra Media vuelve a abrir sus puertas y lo hace con una incorporación que ha emocionado a millones de seguidores alrededor del mundo. Anya Taylor-Joy, una de las actrices más reconocidas de su generación, formará parte de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, la nueva película dirigida por Andy Serkis.

La noticia fue confirmada mientras el rodaje ya se encuentra en marcha en Nueva Zelanda, el país que dio vida a las emblemáticas trilogías inspiradas en la obra de J.R.R. Tolkien. La presencia de Taylor-Joy refuerza un proyecto que busca recuperar la magia que convirtió a la saga en un fenómeno cinematográfico global.

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¿A quién interpretará?

La actriz dará vida a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque. De acuerdo con la información difundida por el estudio, se trata de una agente cercana al rey Thranduil, reconocida por su lealtad y habilidades para enfrentar misiones de alto riesgo.

Aunque el personaje no aparece en los libros originales de Tolkien, su inclusión promete ampliar el universo narrativo y explorar nuevas historias dentro de un periodo poco desarrollado en las películas anteriores.

Anya Taylor-Joy. (Photo by Kym Illman/Getty Images) / Kym Illman Ampliar

Un reparto lleno de nostalgia y nuevas apuestas

La cinta reunirá a figuras que marcaron la historia de la franquicia. Andy Serkis retomará su inolvidable interpretación de Gollum, además de dirigir el proyecto. También regresarán Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como Jamie Dornan, quien asumirá el papel de Aragorn, además de Kate Winslet y Leo Woodall, conformando un elenco que mezcla experiencia y renovación para atraer tanto a los seguidores de siempre como a nuevas generaciones.

La historia detrás de la cacería

La trama estará situada antes de los acontecimientos de La Comunidad del Anillo. El relato seguirá la búsqueda de Gollum, una misión impulsada por Gandalf y ejecutada por Aragorn para impedir que la criatura revele información crucial sobre el Anillo Único a Sauron.

Este periodo de la historia apenas fue mencionado en la trilogía original, por lo que la película representa una oportunidad para profundizar en uno de los episodios más intrigantes del legendario universo fantástico.

Nuevo proyecto para Anya Taylor-Joy. (Photo by Aeon/GC Images) / Aeon Ampliar

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El nuevo capítulo de Anya Taylor-Joy

Con este fichaje, Anya Taylor-Joy continúa consolidándose como una de las intérpretes más cotizadas de Hollywood. Tras participar en franquicias como Mad Max, Dune y Super Mario Bros., ahora suma a su trayectoria uno de los mundos más queridos del cine contemporáneo.

Su llegada a la Tierra Media no solo incrementa la expectativa por la película, sino que confirma que El Señor de los Anillos: La caza de Gollum apunta a convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.