Un Mundial para saborearse: los platillos que debes probar si sigues la Copa por México, Estados Unidos y Canadá

Seguir un Mundial es dejarse llevar por la emoción de los goles, los cánticos y la pasión que se vive en cada estadio. Pero en esta edición de 2026, el viaje promete ser mucho más que futbol. México, Estados Unidos y Canadá abrirán sus puertas al mundo con una de sus mayores cartas de presentación: la comida.

Cada ciudad sede ofrecerá experiencias únicas, donde los aficionados podrán descubrir la identidad de cada país a través de sus platillos más representativos.

México: una explosión de sabor

En territorio mexicano, la gastronomía es una celebración permanente. Entre partido y partido, los visitantes encontrarán en los tacos uno de los grandes protagonistas. Ya sean al pastor, de suadero, carnitas o barbacoa, representan una tradición que conquista a cualquiera.

Los tamales también forman parte de la experiencia. Preparados con masa de maíz y rellenos de diversos ingredientes, son un clásico del desayuno o una comida rápida antes de dirigirse al estadio.

Y para quienes buscan algo más reconfortante, el pozole ofrece una mezcla de maíz cacahuazintle, carne y especias que resume la esencia de la cocina mexicana.

Comida mexicana / Larisa Blinova Ampliar

Estados Unidos: clásicos que nunca fallan

En las sedes estadounidenses, la oferta gastronómica es tan diversa como su población. Sin embargo, existen platillos que se han convertido en auténticos símbolos nacionales.

Las hamburguesas destacan por encima de cualquier otro. Desde las versiones tradicionales hasta propuestas gourmet, son una parada obligatoria para cualquier aficionado.

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Los hot dogs también forman parte de la cultura deportiva del país. Consumidos en estadios y eventos masivos, son el acompañamiento perfecto para disfrutar un encuentro.

A ellos se suman las alitas de pollo con salsa picante, especialmente populares durante reuniones para ver deportes, donde compartir y celebrar forman parte de la experiencia.

Hamburguesas / MediaNews Group/Orange County Re Ampliar

Canadá: sabores que sorprenden

Canadá aprovechará el Mundial para mostrar una cocina que muchas veces pasa desapercibida entre los turistas.

La poutine es, probablemente, su platillo más emblemático. Originaria de Quebec, combina papas fritas, queso en grano y salsa gravy caliente, creando una mezcla tan sencilla como deliciosa.

También destacan los bagels al estilo Montreal, reconocidos por su textura más densa y su ligero toque dulce.

Como postre o acompañamiento, los productos elaborados con jarabe de maple recuerdan uno de los ingredientes más representativos del país.

Poutine clásico / Gabriel Mello Ampliar

Un viaje que se disfruta con todos los sentidos

El Mundial 2026 será histórico por reunir a tres naciones anfitrionas, pero también por ofrecer una ruta gastronómica sin precedentes.

Entre tacos llenos de tradición, hamburguesas que evocan la cultura deportiva estadounidense y la inesperada calidez de una poutine canadiense, los aficionados descubrirán que algunos de los mejores recuerdos del torneo no solo llegarán con un gol de último minuto, sino alrededor de una mesa.

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Porque el futbol une idiomas, banderas y continentes, pero pocas cosas logran conectar a las personas tan rápido como compartir una buena comida.