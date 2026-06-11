Un inicio que hizo vibrar al mundo: así arrancó la inauguración del Mundial 2026

Inauguración de la Copa Mundialista en el estadio Ciudad de México. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El Mundial 2026 abrió oficialmente sus puertas con un espectáculo que apostó por la diversidad cultural y el poder de la música para unir a millones de personas. Antes de que el balón comenzara a rodar, el estadio se transformó en un enorme escenario donde artistas de distintas generaciones y estilos dieron la bienvenida a la máxima fiesta del fútbol.

La ceremonia arrancó entre luces, colores y una ovación ensordecedora. Miles de aficionados provenientes de todos los rincones del planeta acompañaron el inicio de un día diseñado para celebrar no sólo al deporte, sino también a las raíces culturales del continente anfitrión.

Maná: himnos que despertaron la nostalgia

Los encargados de abrir el espectáculo fueron los integrantes de Maná, quienes hicieron cantar al estadio con algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria. La banda tapatía convirtió la inauguración en una fiesta colectiva al interpretar canciones que han acompañado a generaciones enteras.

Imágenes de aficionados abrazándose, ondeando banderas y coreando cada palabra, mientras el público respondía con una energía, confirmó por qué el grupo sigue siendo uno de los más representativos de la música en español.

Maná durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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Danny Ocean puso el ritmo de una nueva generación

Después del recorrido nostálgico llegó el turno del venezolano Danny Ocean, quien aportó frescura y un sonido contemporáneo a la ceremonia. Su interpretación invitó a bailar a los asistentes y conectaron especialmente con el público más joven.

El artista llevó al escenario una propuesta llena de optimismo y dinamismo, reflejando el espíritu multicultural que caracteriza a esta edición mundialista.

Danny Ocean durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Los Ángeles Azules y Belinda: tradición y pop sobre el mismo escenario

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Los Ángeles Azules aparecieron acompañados por Belinda. La combinación entre la cumbia característica de la agrupación originaria de Iztapalapa y el estilo pop de la cantante provocó una auténtica explosión de entusiasmo.

Parejas improvisaron pasos de baile en las tribunas mientras el estadio se dejaba envolver por uno de los géneros musicales más queridos por el público mexicano.

Los ángeles azules y Belinda / Claudia Rosel - FIFA Ampliar

J Balvin encendió la fiesta

El reguetón también tuvo su espacio gracias a la participación de J Balvin, quien transformó el recinto en una pista de baile multitudinaria. Su presencia aportó una dosis de energía y espectáculo visual, con coreografías sincronizadas y una producción llena de color.

El cantante colombiano recordó la influencia global de la música latina y su capacidad para cruzar fronteras.

Los ángeles azules y Belinda durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Shakira y el poderoso llamado de “Dai Dai”

La aparición de Shakira elevó la emoción a otro nivel. La artista interpretó “Dai Dai”, tema que rápidamente fue adoptado como uno de los sonidos emblemáticos del torneo.

Con una puesta en escena vibrante y una impecable ejecución coreográfica, la colombiana reafirmó el vínculo especial que ha construido con el fútbol a lo largo de los años.

Shakira cantando "Dai Dai" / MB Media Ampliar

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La magia del baile folklórico

La primera parte de la inauguración tuvo un homenaje a las tradiciones mexicanas mediante el emblemático Ballet Folklórico de Amalia Hernández. Vestuarios coloridos, zapateados precisos y danzas representativas de distintas regiones del país llenaron la cancha de identidad y orgullo.

Fue un recordatorio de que el Mundial no sólo reúne selecciones nacionales: también celebra las historias, la cultura y la diversidad de quienes hacen posible esta fiesta.

Así, entre guitarras, cumbia, reguetón y folklore, el Mundial 2026 dio su primer gran paso. Antes incluso del silbatazo inicial, el torneo ya había dejado claro que el fútbol es mucho más que un juego: es un lenguaje universal capaz de hacer cantar, bailar y emocionarse al mundo entero.

Voces que emocionaron al estadio

Además, la emoción alcanzó otro nivel cuando Andrea Bocelli y Ejae interpretaron “DNA”, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una presentación que fusionó potencia vocal y simbolismo. Posteriormente, Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, regalando uno de los momentos más solemnes y emotivos de la ceremonia inaugural.