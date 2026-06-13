La fiesta mundialista continúa en CDMX con el Desfile
Con aires de Día de Muertos y con la remembranza de mascotas mundialistas, en CDMX hubo desfile.
Sin incidentes se llevó a cabo el Desfile Mundialista en la Ciudad de México, con un recorrido que inició el la Glorieta de la Diana Cazadora y culminó en el Monumento a la Revolución, miles de asistentes llegaron al Paseo de la Reforma desde temprana hora para disfrutar del ambiente muy al estilo Día de Muertos.
Paseo de la Reforma al estilo noviembre lució con flores de cempasúchil, pero con toda la algarabía de un Mundial de Futbol.
Con ritmos tipo batucada miles de asistentes se dejaron maravillar por las comparsas convocadas desde meses antes para formar parte de este Desfile Mundialista en el que todos los estados de la República tuvieron representación de grupos culturales e incluso fue espacio de expresión de la comunidad LGTTIQ+.
Globos gigantes con los actuales colores del gobierno capitalino se unieron a los de las mascotas de otros años como el chilito Piqué, recordado por muchos de los casi medio millón de asistentes.
El desfile culminó en el Monumento a la Revolución en donde los asistentes pudieron continuar celebrando en el Fan Fest.