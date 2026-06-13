La fiesta mundialista continúa en CDMX con el Desfile

Desfile Mundialista da continuidad a los festejos en la Ciudad de México como una de las tres sedes del Mundial de Futbol2026.

Sin incidentes se llevó a cabo el Desfile Mundialista en la Ciudad de México, con un recorrido que inició el la Glorieta de la Diana Cazadora y culminó en el Monumento a la Revolución, miles de asistentes llegaron al Paseo de la Reforma desde temprana hora para disfrutar del ambiente muy al estilo Día de Muertos.

Paseo de la Reforma al estilo noviembre lució con flores de cempasúchil, pero con toda la algarabía de un Mundial de Futbol.

La mítica serpiente emplumada, Quetzalcóatl en esta ocasión fue representada en un globo y no en cartonería como acostumbra engalanar el desfile de Día de Muertos. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Con ritmos tipo batucada miles de asistentes se dejaron maravillar por las comparsas convocadas desde meses antes para formar parte de este Desfile Mundialista en el que todos los estados de la República tuvieron representación de grupos culturales e incluso fue espacio de expresión de la comunidad LGTTIQ+.

La diversidad sexual también estuvo presente en el Desfile Mundialista. Ampliar

Globos gigantes con los actuales colores del gobierno capitalino se unieron a los de las mascotas de otros años como el chilito Piqué, recordado por muchos de los casi medio millón de asistentes.

En Vivo | Acompáñame al Gran Desfile Mundialista. https://t.co/GZ3fuWr0ru — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 13, 2026

El desfile culminó en el Monumento a la Revolución en donde los asistentes pudieron continuar celebrando en el Fan Fest.

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