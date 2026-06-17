Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, revela fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce por error

Mx - Alcalde de Nueva York, revela la fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados de la farándula, sin embargo, también es de los que se han mantenido con bajo perfil para no revelar detalles, tal como la pareja lo deseó. Esta vez, fue el alcalde de Nueva Yokr, Zohran Mamdani, quien reveló por equivocación cuándo será la boda de la pareja top del momento.

Así que sigue leyendo para que puedas enterarte de todos los detalles sobre el gran evento del momento.

¿Cuándo es la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, será el 4 de julio de 2026 cuando Taylor Swift y Travis Kelce, contraigan nupcias en el altar.

Esto se reveló luego de que se le preguntara sobre la seguridad el 4 de julio de este año por las celebraciones patrias, a lo que dijo:

Sabemos que hay eventos que coinciden, como la final de la NBA, también el 4 de julio y la boda de Taylor Swift. Todo eso sucederá al mismo tiempo y nos entusiasma mucho recibir a todo el mundo aquí” — Zohran Mamdani

Esto reforzó las especulaciones que las swifties tenían sobre su evento favorito.

¿Dónde se realizará la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Lo que han logrado investigar las swifties, se dice que la pareja se va a casar en el Madison Square Garden, ubicado en Midtown Manhattan. Este lugar, representa a la perfección la historia de amor de ambos, pues combina un recinto con mucho espectáculo en la música y el deporte.

Se espera también el aforo de entre 1200 y 2000 personas. Aunque no se han revelado la lista de famosos que puedan asistir, sí se estima que al menos la crema y nata de Hollywood y superestrellas del deporte puedan acudir a disfrutar del espectáculo y del amor entre Taylor Swift y Travis Kelce.