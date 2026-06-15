CNTE pierde fuerza en CDMX, pero no en Zacatecas: Marco Fernández

La CNTE insiste en que se tiene que derogar la Ley del ISSSTE, “pero su insistencia se está debilitando”, cada semana que los maestros permanecen en la ciudad cuesta recursos, “y el gobierno está apretando y haciendo descuentos al menos a los de CDMX” , señaló Marco Fernández, quien dijo resaltó “con franqueza veo que en la CDMX están perdiendo fuerza, no obstante, hay otros lugares, como Zacatecas en donde el día de ayer la Sección 34, ”literalmente estaban cazando el evento de la Presidenta", mismo que tuvo que cancelar.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa recordó que con la reforma de Peña Nieto y con la revuelta de López Obrador, en la nueva reforma se creó la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, (USICAMM), que buscaba garantizar que el servicio profesional docente siguiera bajo vigilancia de esta instancia evaluadora de los maestros para su promoción y adscripción en las escuelas.

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USICAMM dijo, impedía regresar a las comisiones mixtas, de la reforma de Peña Nieto que “en pocas palabras en la práctica que dominaba el sindicato y en el servicio se hacían con corrupción, con base en el conecte y las marchas” y reconoció que “tanto a la parte de la disidencia como la institucional no les gusta la USICAMM.

“La Presidenta dice: voy a desaparecer la USICAMM y hacer una consulta a partir de agosto para presentar la reforma constitucional”, pero aquí la cuestión es “¿Cómo la va a sustituir?

“Ella imagina que se pueden hacer comisiones de pares para la evaluación, pero el problema es ignorar que en la práctica los profesores dependen de su sindicato”.

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Y aunque afirmó Fernández que “ella está consciente del problema de corrupción, no nos han dicho cómo proteger estas comisiones de pares y no terminen siendo como las del pasado”.

Estamos, dijo, en el último juego de vencidas y el sindicato está calladito; el propio Alfonso Cepeda “el día del maestro dijo que tenían un estudio actuarial en el que era posible modifica las pensiones y si le alcanzaba al Gobierno”, por lo que el investigador no duda en que los maestros sigan empujando su demanda.

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