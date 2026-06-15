Maestros de la CNTE dan paso libre en la caseta México-Cuernavaca; advierten que seguirán las protestas

De nueva cuenta integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron la caseta México-Cuernavaca, en Tlalpan, para permitir el libre tránsito de los vehículos que ingresan y salen de la Ciudad de México.

Los maestros permiten el flujo vehicular hacia el estado de Morelos y hacia la Ciudad de México sin el pago de peaje correspondiente.

“Se informa a la ciudadanía que tienen el paso libre, es un regalo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación — Anunció la CNTE

El tránsito hacia Cuernavaca avanza de manera fluida, mientras que el ingreso a la Ciudad de México se mantiene controlado por un retén que desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

🔴Maestros de la #CNTE en la caseta de Tlalpan mantienen el paso libre sin cobro de peaje como parte de su protesta. Entre consignas por pensiones dignas y aumento salarial, afirman: “Paso libre para el pueblo. El pueblo no paga nada para que efectivamente nos digan que no hay… https://t.co/coum0atHhy pic.twitter.com/38olmcun7g — W Radio México (@WRADIOMexico) June 15, 2026

¿Qué anunció la CNTE tras 15 días de protestas?

La CNTE dijo que tras 15 días de protestas, llegarán relevos y contingentes de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y de otros estados para continuar con sus bloqueos, manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Ciudad de México.

“Coincidimos todos que esta huelga debe continuar…Por eso seguimos aquí, por eso también entendemos que los mismos medios y esperemos que aquí estén, cuando dicen que ya nos levantamos, que ya no hay campamentos que ya se va la CNTE y me parece irresponsable declarar esa información cuando de nuestra parte no ha sido así, hoy llegas compañeros de diferentes estados” — Declaró Jenny Prez, sercretaria general de la sección 22 de la CNTE

Aseguró que la huelga sigue y seguirán en pie de lucha a pesar de que la presidenta, Claudia Sheinbaum dijo que ya no habrá mesas de negociaciones con SEGOB, hasta nuevo aviso.

“Hoy vamos a instalar nuestra asamblea nacional representativa para definir el plan de acción del día de mañana y los días posteriores”. — Advirtió Jenny Pèrez

¿Qué otros puntos mantienen bloqueados los maestros?

Autopista Naucalpan-Ecatepec: Caseta Puente de Vigas.

En la caseta de cobro San Marcos de la autopista México-Puebla.

Las secciones 7,18,34 y 58 se trasladaron a Tlalnepantla, para protestar en la caseta de cobro de la caseta de cobro de la autopista Naucalpan - Ecatepec.

El plantón de la CNTE sigue instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; así que evita transitar por la Avenida 5 de mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Qué piden los profesores?

• Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y eliminación del sistema de cuentas individuales (AFORE).

• Eliminación definitiva de la USICAMM y de las reformas educativas previas.

• Aumento salarial del 100% y jubilación calculada íntegramente sobre el último salario base, rechazando el uso de la UMA.