Maestros de la CNTE dan paso libre en la caseta México-Cuernavaca; advierten que seguirán las protestas
Los integrantes de la Coordinadora permiten el libre tránsito de los vehículos que ingresan y salen de la Ciudad de México
De nueva cuenta integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron la caseta México-Cuernavaca, en Tlalpan, para permitir el libre tránsito de los vehículos que ingresan y salen de la Ciudad de México.
Los maestros permiten el flujo vehicular hacia el estado de Morelos y hacia la Ciudad de México sin el pago de peaje correspondiente.
“Se informa a la ciudadanía que tienen el paso libre, es un regalo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación— Anunció la CNTE
El tránsito hacia Cuernavaca avanza de manera fluida, mientras que el ingreso a la Ciudad de México se mantiene controlado por un retén que desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Qué anunció la CNTE tras 15 días de protestas?
La CNTE dijo que tras 15 días de protestas, llegarán relevos y contingentes de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y de otros estados para continuar con sus bloqueos, manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Ciudad de México.
“Coincidimos todos que esta huelga debe continuar…Por eso seguimos aquí, por eso también entendemos que los mismos medios y esperemos que aquí estén, cuando dicen que ya nos levantamos, que ya no hay campamentos que ya se va la CNTE y me parece irresponsable declarar esa información cuando de nuestra parte no ha sido así, hoy llegas compañeros de diferentes estados”— Declaró Jenny Prez, sercretaria general de la sección 22 de la CNTE
Aseguró que la huelga sigue y seguirán en pie de lucha a pesar de que la presidenta, Claudia Sheinbaum dijo que ya no habrá mesas de negociaciones con SEGOB, hasta nuevo aviso.
“Hoy vamos a instalar nuestra asamblea nacional representativa para definir el plan de acción del día de mañana y los días posteriores”.— Advirtió Jenny Pèrez
¿Qué otros puntos mantienen bloqueados los maestros?
- Autopista Naucalpan-Ecatepec: Caseta Puente de Vigas.
- En la caseta de cobro San Marcos de la autopista México-Puebla.
- Las secciones 7,18,34 y 58 se trasladaron a Tlalnepantla, para protestar en la caseta de cobro de la caseta de cobro de la autopista Naucalpan - Ecatepec.
- El plantón de la CNTE sigue instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; así que evita transitar por la Avenida 5 de mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas.
¿Qué piden los profesores?
• Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y eliminación del sistema de cuentas individuales (AFORE).
• Eliminación definitiva de la USICAMM y de las reformas educativas previas.
• Aumento salarial del 100% y jubilación calculada íntegramente sobre el último salario base, rechazando el uso de la UMA.