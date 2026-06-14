Sheinbaum cancela gira en Zacatecas y reaparece en SLP para entregar boletos del Mundial 2026

Al cancelar su gira por Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la mañana de este domingo, la entrega de boletos para el Mundial 2026, a los ganadores del mundialito escolar de San Luis Potosí.

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¿Cuáles fueron los equipos premiados y qué partidos del Mundial verán?

Fue el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, fue el encargado de dar a conocer la actividad de la Primera Mandataria, que no fue abierta al público en general pero donde se ve acompañada también por el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.

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A través de su cuenta de la red social “X” escribió “El talento potosino sigue llegando más lejos! 💚⚽”

“Acompañamos a la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a entregar boletos a las y los jóvenes que representaron con orgullo a San Luis Potosí en el Futbol Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026”.

Informó que fue el equipo Tuneros de SLP, los Campeones Nacionales del torneo, y que recibieron sus boletos para presenciar el partido Corea del Sur vs Sudáfrica; mientras que las Leonas de la UPSLP, Subcampeonas del Torneo Femenil Nacional de Futsal Mundialito Social IMSS 2026, “recibieron sus boletos para disfrutar el encuentro Suecia vs Túnez”.

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También informó que Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de una nueva cancha de fútbol en el municipio de Santa María del Río.

¿Qué actividad encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí?

Según el programa de actividades que advierte puede sufrir cambios en cualquier momento, la Jefa del Ejecutivo Federal tenía previsto acudir a un evento sobre programas de infraestructura en Zacatecas, sin embargo, la noche del sábado se dio a conocer que no se tendrían actividades públicas.

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