Ricardo Monreal revela el motivo oculto por el que Claudia Sheinbaum canceló su gira en Zacatecas

Fue por prudencia, aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal el motivo por el cual la presidenta Claudia Sheinbaum no realizo su gira de trabajo por Zacatecas este domingo.

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la decisión de la presidenta?

Después que integrantes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) junto a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, acordaron movilizarse en la visita de la Primera Mandataria, el legislador mencionó que la gira será retomada en otra ocasión.

“Venía también a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tenía dos visitas para anunciar el plan carretero y para continuar con la política social. Pero por prudencia, y me parece muy bien lo que hizo. Creo que ahora hay que seguir dialogando, no hay que desesperarse y ella es una gran presidenta, que actúa con mucha inteligencia, mucha serenidad y que… Que actúa con mucha mesura. Así es de que hay que respaldarla, hay que apoyarla”.

¿Cuándo se reanudará la visita presidencial a Zacatecas?

Ricardo Monreal señaló que la gira podría realizar en una semana o poco menos de un mes, sin embargo dijo, esta semana se reunirá con la Jefa del Ejecutivo Federal para analizar la agenda de trabajo en el Congreso.

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