Ariana Grande contra ICE: ¿Cuál fue la canción que utilizó La Casa Blanca en un video relacionado con las redadas migratorias?

Ariana Grande es conocida por ser una de las grandes figuras del mundo del pop. A pesar de ello, la cantante se ha pronunciado en varias ocasiones sobre protestas sociales que suceden en su país y en el mundo. Tal es el caso del momento, pues La Casa Blanca utilizó una canción de Ariana Grande para un video sobre redadas migratorias que realiza ICE.

¿Qué posición tomó Ariana Grande respecto al uso de su canción en relación con ICE?

Ariana Grande se encontraba molesta por el uso que ella no autorizó en un video mostrado por ICE sobre las redadas migratorias. Por ende, la cantante se pronunció respecto al tema diciendo que:

¡No uses mi música en relación con esta barbarie!” — Ariana Grande

Este mensaje llegó desde la cuenta de TikTok de Ariana Grande, quien utilizó la plataforma para dejar en claro que está en contra pues, respaldan acciones represivas contra migrantes y gente inofensiva.

¿Qué canción fue la que utilizó ICE de Ariana Grande?

La canción que se utilizó de Ariana Grande por parte de ICE sobre las redadas migratorias fue nada más y nada menos que ‘Bye’, una canción que habla realmente del empoderamiento y liberación personal. En ella, Ariana Grande habla sobre una despedida definitiva a una relación que a pesar de haber tenido momentos de lucha y resistencia en una pareja, ya no pueden continuar juntos.

Asimismo, tiene una ritmo un poco triste, da a entender que después de haber tenido un final, fue una relación que nutrió a las dos personas para saber convivir entre ellas.

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¿La Casa Blanca se pronunció al respecto?

Realmente no, sin embargo, después de que todos los fans y quienes no apoyan este tipo de redadas migratorias, decidieron eliminar el sonido del video, sin embargo, el contenido sigue en sus cuentas de redes sociales.

Es así que, no es nuevo que Ariana Grande tenga este tipo de posturas políticas, porque es bien sabido que no se puede separar al artista de la obra, por lo que la cantante, en diversas ocasiones ha apoyado a migrantes, población en situación vulnerable y minorías sabiendo perfectamente qué lado de la historia apoyar.