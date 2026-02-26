Migrante ciego detenido por ICE en Buffalo muere horas después de ser abandonado en la calle sin su bastón.

Un migrante ciego fue hallado muerto en la ciudad de Buffalo, Nueva York, días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo dejaran abandonado en una cafetería sin su bastón ni aviso a su familia, informó la policía local. La muerte de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, ha generado una investigación sobre las circunstancias que rodearon su liberación y su posterior deceso.

Shah Alam, originario de Myanmar y refugiado rohinyá, había estado desaparecido desde el 19 de febrero, cuando fue dejado por agentes después de pagar una fianza que le permitió salir de un centro de detención. Fue liberado en un Tim Hortons, a varios kilómetros de su casa, sin que las autoridades informaran a su familia ni a su abogado sobre su paradero, según señalaron las autoridades de Buffalo.

Nurul Amin Shah Alam, a nearly blind refugee, was found dead after Border Patrol abandoned him miles away from his home and without notifying his family or attorney.



¿De qué murió Nurul Amin Shah Alam en Buffalo?

Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 8:30 p.m. del martes 24 de febrero en una calle de la ciudad, luego de que la policía respondiera a un reporte por un cadáver. El médico forense determinó que la causa de muerte estuvo relacionada con problemas de salud, descartando homicidio o exposición a sustancias, aunque aún se investigan las circunstancias exactas que llevaron a su fallecimiento.

Shah Alam había sido arrestado en febrero de 2025 por un malentendido —intentó usar una barra de cortina como bastón y fue acusado de posesión de arma y allanamiento— lo que lo llevó a pasar más de un año en el Centro de Detención del Condado de Erie antes de aceptar un acuerdo legal que le permitió pagar fianza. Tras su liberación, agentes de la Patrulla Fronteriza lo recogieron y lo dejaron en la cafetería, sin acompañarlo ni garantizar que pudiera regresar a su hogar.

Reacciones oficiales y críticas a las autoridades

El alcalde de Buffalo calificó la muerte de Shah Alam como “evitable” e “inhumana”, señalando que se trataba de un hombre vulnerable, con visión reducida y sin dominio del inglés, dejado solo en una fría noche de invierno.

Las críticas se centran en la decisión de no notificar a su familia ni proporcionarle medios adecuados para llegar a un lugar seguro. Las autoridades investigan los hechos para determinar cómo se produjo el desenlace trágico.