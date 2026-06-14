Japón le roba el triunfo a Países Bajos en un partidazo del Mundial 2026: Kamada firma el 2-2 y sacude el Grupo F
Países Bajos dejó escapar la victoria dos veces y Japón respondió con carácter en Dallas.
El Mundial 2026 entregó uno de sus mejores partidos hasta ahora con el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el arranque del Grupo F, un duelo jugado este 14 de junio en el Dallas Stadium que tuvo de todo: tensión, reacción, golazos y un cierre dramático que dejó a ambos con un punto, pero con sensaciones muy distintas. La Oranje parecía tener controlado el partido cada vez que se puso por delante, pero Japón volvió una y otra vez hasta rescatar un resultado enorme en el tramo final.
La primera mitad fue mucho más cerrada de lo que luego reflejó el marcador. Países Bajos trató de imponer físico, posesión y ritmo, mientras Japón apostó por orden, paciencia y salidas rápidas. El partido no explotó de inmediato, pero sí dejó la sensación de que el segundo tiempo podía romperse con un solo detalle. Y así fue. Apenas al 50’, Virgil van Dijk apareció para abrir el marcador y darle ventaja a los neerlandeses, que parecían empezar a inclinar definitivamente la balanza. Sin embargo, Japón no tardó en responder: al 58’, Keito Nakamura encontró el empate con una definición desviada que volvió a meter a los asiáticos en el juego y cambió por completo el tono del encuentro.
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El intercambio de golpes siguió casi de inmediato. Al 64’, Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos con un disparo curvado que parecía ser el golpe decisivo en Texas. Ahí, el partido entró en un tramo donde Japón necesitaba valentía, y la tuvo. A pesar de la ausencia del mediocampista Wataru Endo por lesión, el equipo de Hajime Moriyasu sostuvo su plan, encontró espacios y se mantuvo vivo también gracias a varias intervenciones importantes del portero Zion Suzuki, quien evitó que el marcador se abriera más a favor de los europeos.
La recompensa japonesa llegó al 88’, cuando Daichi Kamada firmó el 2-2 definitivo en una jugada nacida a balón parado que desató la locura en el cierre. El empate tuvo sabor a triunfo para Japón y a oportunidad desperdiciada para una selección neerlandesa que vio cortada la posibilidad de arrancar con tres puntos, aunque al mismo tiempo extendió a 17 partidos su racha sin perder en fase de grupos de la Copa del Mundo. El resultado deja completamente abierto el sector antes del otro duelo entre Suecia y Túnez, y confirma algo importante: Japón no llegó a este Mundial para acompañar a nadie. Llegó para competirle de frente a cualquiera.