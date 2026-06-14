Japón le roba el triunfo a Países Bajos en un partidazo del Mundial 2026: Kamada firma el 2-2 y sacude el Grupo F

El Mundial 2026 entregó uno de sus mejores partidos hasta ahora con el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el arranque del Grupo F, un duelo jugado este 14 de junio en el Dallas Stadium que tuvo de todo: tensión, reacción, golazos y un cierre dramático que dejó a ambos con un punto, pero con sensaciones muy distintas. La Oranje parecía tener controlado el partido cada vez que se puso por delante, pero Japón volvió una y otra vez hasta rescatar un resultado enorme en el tramo final.

Países Bajos vs Japón / Etsuo Hara Ampliar

La primera mitad fue mucho más cerrada de lo que luego reflejó el marcador. Países Bajos trató de imponer físico, posesión y ritmo, mientras Japón apostó por orden, paciencia y salidas rápidas. El partido no explotó de inmediato, pero sí dejó la sensación de que el segundo tiempo podía romperse con un solo detalle. Y así fue. Apenas al 50’, Virgil van Dijk apareció para abrir el marcador y darle ventaja a los neerlandeses, que parecían empezar a inclinar definitivamente la balanza. Sin embargo, Japón no tardó en responder: al 58’, Keito Nakamura encontró el empate con una definición desviada que volvió a meter a los asiáticos en el juego y cambió por completo el tono del encuentro.

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El intercambio de golpes siguió casi de inmediato. Al 64’, Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos con un disparo curvado que parecía ser el golpe decisivo en Texas. Ahí, el partido entró en un tramo donde Japón necesitaba valentía, y la tuvo. A pesar de la ausencia del mediocampista Wataru Endo por lesión, el equipo de Hajime Moriyasu sostuvo su plan, encontró espacios y se mantuvo vivo también gracias a varias intervenciones importantes del portero Zion Suzuki, quien evitó que el marcador se abriera más a favor de los europeos.

Keito Nakamura y Takefusa Kubo / Kaz Photography Ampliar

La recompensa japonesa llegó al 88’, cuando Daichi Kamada firmó el 2-2 definitivo en una jugada nacida a balón parado que desató la locura en el cierre. El empate tuvo sabor a triunfo para Japón y a oportunidad desperdiciada para una selección neerlandesa que vio cortada la posibilidad de arrancar con tres puntos, aunque al mismo tiempo extendió a 17 partidos su racha sin perder en fase de grupos de la Copa del Mundo. El resultado deja completamente abierto el sector antes del otro duelo entre Suecia y Túnez, y confirma algo importante: Japón no llegó a este Mundial para acompañar a nadie. Llegó para competirle de frente a cualquiera.