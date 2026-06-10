México vs Sudáfrica: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la inauguración del Mundial 2025

México está listo para ser el epicentro del futbol mundial; este 11 de junio, el Estadio Ciudad de México abrirá oficialmente la Copa del Mundo 2026 y hará historia al convertirse en el primer inmueble en albergar tres ceremonias inaugurales mundialistas.

Selección Mexicana / Agustin Cuevas Ampliar

La fiesta comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido entre México vs Sudáfrica, correspondiente a la primera jornada del Grupo A.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Niño Dios con playera de México sorprende en la Catedral Metropolitana rumbo al Mundial 2026

La FIFA preparó un espectáculo inspirado en el papel picado, una de las expresiones culturales más representativas del país.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de artistas de talla internacional. Shakira y Burna Boy encabezarán el cartel principal de la inauguración del Mundial 2026, acompañados por Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano, mientras que Tyla será la encargada de entonar el himno sudafricano. La actriz Salma Hayek también participará como embajadora de la Copa del Mundo 2026.

Después llegará el momento que millones de aficionados esperan. México y Sudáfrica volverán a encontrarse en un partido inaugural mundialista por segunda ocasión en la historia, luego del empate 1-1 registrado en Sudáfrica 2010.

Estadio Ciudad de México / Jam Media Ampliar

Tomando como referencia los ensayos más recientes, esta sería la alineación de México: Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa; Erik Lira como mediocampista de contención; Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones en la zona de creación; mientras que Raúl Jiménez sería el hombre más adelantado del ataque tricolor.

Por su parte, Sudáfrica perfilaría a Ronwen Williams bajo los tres postes; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Olwethu Makhanya y Aubrey Modiba en la línea defensiva; Teboho Mokoena y Sphephelo Sithole como mediocampistas de contención; Oswin Appollis, Themba Zwane y Relebohile Mofokeng en la zona de creación; dejando a Lyle Foster como centro delantero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién impartirá justicia en el partido inaugural entre México y Sudáfrica?

La FIFA ya definió al cuerpo arbitral encargado de dirigir el encuentro que pondrá en marcha la Copa del Mundo 2026, el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro central del compromiso, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes de línea, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto oficial en uno de los partidos más observados del calendario mundialista.

La tecnología también tendrá un papel determinante durante el arranque del torneo. El VAR estará encabezado por el paraguayo Eduardo Cardozo y contará con el respaldo del colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México hará historia en el Mundial 2026: será el primer país en recibir tres Copas del Mundo

Más allá del espectáculo y la ceremonia, la Selección Mexicana buscará comenzar con el pie derecho una Copa del Mundo que se disputa en casa. El Tricolor acumula nueve participaciones mundialistas con al menos una victoria en fase de grupos y tratará de extender esa tradición frente a una selección sudafricana que nunca ha logrado superar la primera ronda.

México vs Sudáfrica 2021 / Masashi Hara Ampliar

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Sudáfrica del Mundial 2026?

Si no quieres perderte el partido que marcará el inicio de la Copa del Mundo 2026, aquí te dejamos todos los detalles para seguir la ceremonia inaugural y el debut del Tricolor.