Niño Dios con playera de México sorprende en la Catedral Metropolitana rumbo al Mundial 2026

La pasión por el futbol y el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en distintos rincones del país y ahora llegó hasta uno de los recintos religiosos más emblemáticos de México. Un Niño Dios vestido con la playera de la Selección Mexicana llamó la atención de visitantes y usuarios en redes sociales dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde fue colocado como parte de una tradición que cada año reúne distintas vestimentas para la figura religiosa.

¿Por qué el Niño Dios tiene una playera de México?

La figura forma parte de la tradición católica de vestir al Niño Dios con distintos atuendos, una costumbre muy arraigada en México que suele reflejar profesiones, devociones, acontecimientos importantes o incluso elementos de la cultura popular. En esta ocasión, la imagen llamó la atención porque fue vestida con la playera de la Selección Mexicana, justo a unos días del arranque del Mundial 2026.

Entre las figuras exhibidas destacó una que porta la camiseta verde de la Selección Mexicana, acompañada de detalles alusivos al futbol. La imagen fue captada por visitantes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos la consideraron una curiosa muestra de cómo la pasión mundialista también se refleja en algunas expresiones culturales mexicanas.

¿Dónde puede verse el Niño Dios con la playera de México?

La figura se encuentra en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en el Centro Histórico de la capital del país.

El recinto es uno de los edificios religiosos más importantes de América Latina y suele recibir miles de visitantes nacionales e internacionales cada año. En esta ocasión, además de su valor histórico y arquitectónico, se convirtió en tema de conversación por la singular vestimenta de esta imagen religiosa.

¿Por qué se volvió viral rumbo al Mundial 2026?

La aparición del Niño Dios con la camiseta de México coincidió con el creciente entusiasmo por el Mundial 2026, evento que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En redes sociales, muchos usuarios señalaron que la imagen representa la manera en que el futbol forma parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Otros destacaron que se trata de una muestra de creatividad dentro de una tradición que, desde hace décadas, permite vestir al Niño Dios con distintos atuendos que reflejan profesiones, actividades o acontecimientos relevantes para la sociedad.

Mientras tanto, las fotografías continúan acumulando reacciones y comentarios, convirtiendo a este peculiar Niño Dios futbolero en una de las imágenes más comentadas en los días previos al inicio de la Copa del Mundo.