Reforma a pensiones de CFE: jubilados denuncian impacto y anuncian acciones legales
La Reforma a pensiones de CFE impactaría a unos 54 mil jubilados, con posibles reducciones de hasta 60%, según vocero del movimiento.
Enrique Velázquez vocero del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad afirmó en el espacio de “Así las Cosas” con Isaac Morán y Luis Ávila en ausencia de Gabriela Warkentin: “consideramos que esta reforma y su retroactividad es anticonstitucional viola las garantías individuales y nuestros derechos adquiridos, afectando directamente a muchos compañeros, la vida y patrimonio de trabajadores de la CFE, de Pemex, de Banobras, de Luz y Fuerza en esta etapa de vulnerabilidad”.
Impacto a jubilados y alcance nacional
A partir de la información que pronunció en la mañanera la Presidencia en el mes de febrero, dijo “somos alrededor de 54 mil trabajadores jubilados a los que impacta directamente, al igual que a sus familias”.
Afirmó que “esas pensiones fueron ganadas con toda justicia”, por una labor de en algunos casos más de 30 años y en ocasiones de 24 horas los 365 días por el tipo de trabajo.
De acuerdo con los números que dieron las autoridades, dijo habría una reducción de orden del 50%, aunque variable por el tipo de actividades de cada trabajador y su categoría, el tema de la Reforma pensiones CFE mantiene preocupación entre los afectados.
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Acciones legales y movilizaciones
“Me atrevo a hablar de una reducción de entre el 50 y 60 por ciento”, dijo por lo que afirmó Velázquez, quien señaló:
“Vamos a continuar con el rechazo a esta retroactividad, y lanzó un “exhorto severo a las autoridades para que se haga una revisión profunda de la información con la que tomaron las decisiones”, pues dijo “esta debe ser veraz, oportuna y concreta para que los resultados sean los más apegados y se genere un ganar, ganar, atendiendo las políticas del gobierno, pero no a costa de nosotros”.
Incluso dijo “se están gestionando amparos indirectos de la reforma” pero aseguró tenemos confianza en los conceptos de violación a los derechos y que la Corte pueda dar soluciones favorables.
Finalmente, dijo que serán 27 entidades federativas las que marcharán este viernes por Paseo de la Reforma a partir de las 11 de la mañana para emitir un pronunciamiento conjunto entre aliados frente al Senado de la República, por lo que pidió comprensión de los conductores.