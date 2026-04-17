Reforma a pensiones de CFE: jubilados denuncian impacto y anuncian acciones legales

Jubilados de la CFE, rechazan retroactividad y recorte a pensiones, y llaman a las autoridades a revisión de sus datos. / Víctor Sandoval Hernández

Enrique Velázquez vocero del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad afirmó en el espacio de “Así las Cosas” con Isaac Morán y Luis Ávila en ausencia de Gabriela Warkentin: “consideramos que esta reforma y su retroactividad es anticonstitucional viola las garantías individuales y nuestros derechos adquiridos, afectando directamente a muchos compañeros, la vida y patrimonio de trabajadores de la CFE, de Pemex, de Banobras, de Luz y Fuerza en esta etapa de vulnerabilidad”.

#AlAire | Enrique Velázquez, vocero del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de @CFEmx



🔴¿Por qué el reclamo para evitar que les bajen sus pensiones?https://t.co/WIDNaEvfOV https://t.co/WUhyhBZQAb — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 17, 2026

Impacto a jubilados y alcance nacional

A partir de la información que pronunció en la mañanera la Presidencia en el mes de febrero, dijo “somos alrededor de 54 mil trabajadores jubilados a los que impacta directamente, al igual que a sus familias”.

Afirmó que “esas pensiones fueron ganadas con toda justicia”, por una labor de en algunos casos más de 30 años y en ocasiones de 24 horas los 365 días por el tipo de trabajo.

De acuerdo con los números que dieron las autoridades, dijo habría una reducción de orden del 50%, aunque variable por el tipo de actividades de cada trabajador y su categoría, el tema de la Reforma pensiones CFE mantiene preocupación entre los afectados.

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Acciones legales y movilizaciones

“Me atrevo a hablar de una reducción de entre el 50 y 60 por ciento”, dijo por lo que afirmó Velázquez, quien señaló:

“Vamos a continuar con el rechazo a esta retroactividad, y lanzó un “exhorto severo a las autoridades para que se haga una revisión profunda de la información con la que tomaron las decisiones”, pues dijo “esta debe ser veraz, oportuna y concreta para que los resultados sean los más apegados y se genere un ganar, ganar, atendiendo las políticas del gobierno, pero no a costa de nosotros”.

Incluso dijo “se están gestionando amparos indirectos de la reforma” pero aseguró tenemos confianza en los conceptos de violación a los derechos y que la Corte pueda dar soluciones favorables.

Finalmente, dijo que serán 27 entidades federativas las que marcharán este viernes por Paseo de la Reforma a partir de las 11 de la mañana para emitir un pronunciamiento conjunto entre aliados frente al Senado de la República, por lo que pidió comprensión de los conductores.