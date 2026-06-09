Morena blinda a Enrique Inzunza en el Senado tras señalamientos de EU; no irá a la Permanente pero cobrará su sueldo

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, anunció que el senador Enrique Inzunza ya no será convocado a las sesiones de la Comisión Permanente durante el resto del periodo de receso legislativo.

Dijo que de evitar que el recinto parlamentario se convierta en un “show mediático” o un espacio de protagonismos.

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El legislador explicó que su decisión responde a un criterio de prudencia política para privilegiar el debate legislativo por encima de la polémica generada tras las investigaciones de Estados Unidos a su compañero de bancada, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Yo he considerado, por inteligencia y por prudencia, privilegiar la discusión y el debate legislativo y no el show mediático o el show protagónico. No quiero convertir al Senado en un circo”’ dijo.

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¿El senador Enrique Inzunza perderá su sueldo o recibirá alguna sanción?

No obstante, Mier aclaró que la decisión de no convocarlo a las sesiones, no implica una sanción administrativa o legislativa, ya que, mientras no exista un mandato judicial o una resolución oficial en su contra, el senador conserva plenamente sus derechos.

En ese sentido, sostuvo que Enrique Inzunza continuará recibiendo su dieta y apoyos económicos como cualquier integrante de la Cámara Alta, pues el Senado carece de facultades para suspender unilateralmente dichos pagos.

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Incluso, precisó que el legislador puede designar a un representante para recoger el cheque correspondiente o realizar el trámite mediante los mecanismos legales disponibles.

Durante una entrevista concedida en el marco de un evento en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el coordinador de Morena también adelantó que este miércoles el Senado ratificará a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

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