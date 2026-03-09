La fábrica de moscas que salvará al ganado mexicano; Sheinbaum presenta avance para ganaderos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será en dos meses cuando quede terminada la fábrica de mosca estéril en Chiapas dedicada a combatir la plaga del gusano barrenador, y por lo cual se mantiene suspendido el comercio de carne de ganado con Estados Unidos.

Durante la mañanera, la mandataria aseguró que mientras tanto se sigue trabajando con los gobiernos estatales de Sonora, Durango y Coahuila para evitar mayor afectación para ganaderos, que han encontrado espacio en el mercado nacional.

¿Cuándo estará lista la fábrica contra el gusano barrenador?

“Los ganaderos, aún con la situación difícil, encontraron mercado a nivel nacional para el ganado, y además aumentaron los precios. Está por terminarse ya la fábrica de moscas, yo creo que en dos meses se termina, está en Chiapas”. —

“También se hizo un trabajo en donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer trampas, trampas que no son muy complejas, que permiten que caigan ahí las moscas, y con esto, pues, disminuir el número de este insecto que tiene la afectación del gusano barrenador”.

¿Se reabrirá pronto la exportación de ganado?

Sin embargo, evitó aseverar que en dos meses será abierta la frontera a la carne mexicana, ya que es sólo decisión del gobierno estadounidense.

A pesar de ello, la Jefa del Ejecutivo Federal, enfatizó que su administración hace su parte para retomar la actividad económica de dicho sector.

