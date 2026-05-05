Alerta sanitaria: Detectan primer caso de gusano barrenador en un perro en CDMX / Anita Kot

La Secretaría de Agricultura detectó el primer caso de presencia del gusano barrenador en la Ciudad de México, el pasado 26 de abril, en un perro, el cual fue ingresado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo en la alcaldía de Tlalpan.

El veterinario encargado reportó el caso al detectar la presencia de miasis en la base de la oreja izquierda de un dóberman de 12 años de edad, herida causada por pelea con otro canino.

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Medidas de contención y rastreo

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura , a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), informó que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar, donde fue detectado, se considera un caso aislado.

Sin embargo se encuentra bajo supervisión, control y atención del SENASICA.

Ante la detección del primer caso de gusano barrenador en la Ciudad de México, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contra epidémicas, como la desinfección de la vivienda en la que habitaba el perro.

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Además, se conformaron brigadas para rastreo epidemiológico en los municipios del Estado de México aledaños.

Estas acciones de rastreo se llevan a cabo a través de encuestas epidemiológicas ‘casa por casa’.

El Gobierno de México, mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata, personal especializado y coordinación interinstitucional para atender los casos de manera oportuna, en el marco de la estrategia nacional para la prevención y erradicación del gusano barrenador del ganado.

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