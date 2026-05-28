Gusano barrenador en humanos llega a CDMX: Lista de estados con casos de personas infectadas
Los primeros casos de Cochliomyia hominivorax en la capital fueron de perros y recientemente se confirmó la infección en humanos
El problema del gusano barrenador no ha disminuido y no está solo afectando a los animales, hace unos meses que comenzaron a reportarse los primeros casos de este parásito en humanos, principalmente en entidades del sureste del país, y ahora Ciudad de México se suma a la lista de estados afectados.
A inicios de mayo se reportó el primer caso de miasis de Cochliomyia hominivorax en un perrito doberman en CDMX y recientemente, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) dio a conocer que se detectaron los dos primeros casos de gusano barrenador en habitantes de la capital.
Hasta el 25 de mayo, los reportes en Ciudad de México de acuerdo a la plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), apuntan que en CDMX, los 2 casos de personas infectadas, se ubican en el alcaldía Tlalpan.
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Otro estado que recientemente se sumó a las entidades con reportes confirmados, es Jalisco, de acuerdo al secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Lista de estados con gusano barrenador en humanos
Hasta el momento, las entidades con casos confirmados de personas infectadas con gusano barrenador, son las siguientes:
- Hidalgo
- Estado de Méxicoo
- Morelos
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
Concentrando las mayores cifras en:
- Veracruz
- Chiapas
- Guerrero
- Yucatán
- Oaxaca
- Puebla
Gusano Barrenador: ¿Cómo afecta a las mascotas y cómo protegerlas de este parásito?
Cómo prevenir infectarse de gusano barrenador
- En caso de tener heridas abiertas, mantenerlas limpias y cubiertas
- Evitar picaduras de animales, ya que estas provocan heridas diminutas
- Usar un repelente de insectos.
- Dormir en interiores o con mallas o mosquiteros, que eviten la entrada de moscas.