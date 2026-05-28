Gusano barrenador en humanos llega a CDMX: Lista de estados con casos de personas infectadas

El problema del gusano barrenador no ha disminuido y no está solo afectando a los animales, hace unos meses que comenzaron a reportarse los primeros casos de este parásito en humanos, principalmente en entidades del sureste del país, y ahora Ciudad de México se suma a la lista de estados afectados.

A inicios de mayo se reportó el primer caso de miasis de Cochliomyia hominivorax en un perrito doberman en CDMX y recientemente, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) dio a conocer que se detectaron los dos primeros casos de gusano barrenador en habitantes de la capital.

Hasta el 25 de mayo, los reportes en Ciudad de México de acuerdo a la plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), apuntan que en CDMX, los 2 casos de personas infectadas, se ubican en el alcaldía Tlalpan.

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Otro estado que recientemente se sumó a las entidades con reportes confirmados, es Jalisco, de acuerdo al secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Lista de estados con gusano barrenador en humanos

Hasta el momento, las entidades con casos confirmados de personas infectadas con gusano barrenador, son las siguientes:

Hidalgo

Estado de Méxicoo

Morelos

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tamaulipas

Concentrando las mayores cifras en:

Veracruz

Chiapas

Guerrero

Yucatán

Oaxaca

Puebla

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